▲霍諾德今（25）日早上約9點開始爬台北101，不料爬一爬竟出現維骨力廣告，意外成最大贏家，讓觀眾忍不住直呼：「沒付1毛錢就國際廣告」。（圖／記者葉政勳攝）

▲美國攀岩家艾力克斯．霍諾德今（25）日挑戰「徒手攀爬台北101」，由Netflix提供全程直播。（圖／記者葉政勳攝）

預計登頂耗時 勝出機率 (百分比) 小於 1 小時 5% 1 小時 - 1 小時 15 分 12% 1 小時 15 分 - 1 小時 30 分 29% 1 小時 30 分 - 1 小時 45 分 26% 1 小時 45 分 - 2 小時 8% 2 小時 - 2 小時 15 分 7% 2 小時 15 分 - 2 小時 30 分 4% 超過 2 小時 30 分 8% 未能完成 (Not Completed) 9%

挑戰全人類極限！備受全球矚目的「攀岩大神」霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101挑戰，在歷經昨日天候不佳的波折後，今（25）日由 Netflix 展開全球直播。霍諾德在完全沒有任何保護繩索的情況下，於上午9點準時開爬，目前已過了最危險的區域，完成竹節處第一層的攀爬，轉播也拍到在他經過89樓時有民眾在建築物內部和其自拍。霍諾德只用28分鐘，就完成了50層樓的攀爬，來到台北101第2竹節構造，來到約50層的高度，也就是國旗部分的公度，底下群眾也車水馬龍，大家都拿著手機往上拍。霍諾德幾乎沒有休息，早上9：53方時已抵達101大樓第5竹節左右之處，直升機全程盤旋，如有需要救援隨時可以展開，信義路方向一早也已管制進入，隨時準備進行提供援助。不過在後面霍諾德的攀爬速度明顯有趨緩，在攀爬開始後1小時06分左右之時，他已快爬完第三竹節處，不過和Polymarket所預測的1小時15分到30分，可能有點緊繃。記者現場觀察，8點多附近就以水洩不通，不少人騎著Ubike抵達東南側旁邊的郵局附近進行觀察，因為那裏不會被陽光干擾視線，可以完整看到霍諾德攀爬過程，還有人拿著早餐邊吃邊看，並透過Netflix轉播聽實況。霍諾德在1小時17分左右來到最後一竹節，Netflix轉播團隊不斷表示這樣的攀登真的非常瘋狂，也直言最危險的部分已經過了，應該可以順利完攀。隨著挑戰日期逼近，預測市場平台Polymarket已針對霍諾德的爬行時間開出賠率。根據最新數據，市場最看好的時間區間落在1小時15分至1小時30分之間，勝率高達29%；緊隨其後的是 1小時30分至1小時 45 分，勝率為26%。值得關注的是，仍有約9%的賠率認為霍諾德「無法完成」（Not Completed）這次挑戰。這顯示出雖然霍諾德擁有如徒手征服酋長岩（El Capitan，約 900 公尺高、耗時 3 小時 56 分）的傳奇資歷，但台北101獨特的建築結構與環境，依然存在極大的失敗風險。