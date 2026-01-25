我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽女雙賽場今（25）日再度傳來捷報。台灣女將吳芳嫺與日本搭檔穗積繪莉（Eri Hozumi）展現絕佳默契，在16強賽以「直落二」橫掃大會第 8 種子澳洲佩雷絲（Ellen Perez）、荷蘭史楚尤絲（Demi Schuurs），強勢挺進8強。這是吳芳嫺職業生涯首度在大滿貫賽事闖入8強，成功刷新個人的最佳戰績。世界排名34的吳芳嫺，過去曾多次在四大賽女雙第3輪止步，始終與8強門票擦身而過。本次與穗積繪莉組成「台日聯軍」，以非種子身分出賽卻一路披荊斬棘，展現出驚人的競技狀態。今日面對實力強勁的第8種子，「台日聯軍」開賽即反客為主，兩盤戰況如出一轍，皆在關鍵局數成功破發，最終以6：2、6：2輕鬆過關。全場僅耗時1小時11分鐘，且吳芳嫺組合在破發點的把握度驚人，防守端更是滴水不漏，化解了對手所有的破發點，全場僅出現3次非受迫性失誤，堪稱一場完美的勝仗。吳芳嫺賽後顯得情緒高昂，這場勝利不僅讓她突破「16強魔咒」，搭檔穗積繪莉也打出近8年來在澳網的最佳表現。這組「台日黑馬」在晉級路上已連續擊敗兩組種子勁敵，成為本屆澳網不可忽視的強權。除了吳芳嫺傳來喜訊，台將在墨爾本公園還有奪冠希望。被譽為「百搭天后」的謝淑薇，與拉脫維亞老搭檔奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）也已闖進16強。身為第3種子的「台拉聯軍」，預計將於明日對陣第13種子西格蒙（Laura Siegemund）與科寧（Sofia Kenin）的跨國組合，全力搶下另一張8強門票。