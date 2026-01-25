我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨今（25）日於高雄舉辦青年論壇，前主席柯文哲與現任主席黃國昌再度同框，被問及高雄市長是否自推人選，柯文哲馬上轉向黃國昌稱「請現任黨主席來回答」。黃國昌表示，2026拉下民進黨候選人應該是大家的共識，當然不排除與柯志恩談合作，「我們還是有必要坐下來好好談一談」。面對2026高雄市長選舉，黃國昌表示，2026拉下民進黨推出的候選人，應該是在野的共識，而賴瑞隆在國會裡面的表現，老實說讓人非常失望，到質詢台上面，甚至針對法案的時候，討論的時候竟然拿幕僚所準備錯誤的稿子，在上面散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好地面對過，不過回到地方選舉，相信在野的團結跟合作，這是一個基本上的一個方向。黃國昌說，當然不排除跟柯志恩談合作，針對高雄不管是選舉的佈局、城市的治理、未來的發展，那民眾黨都敞開心胸也張開雙臂，未來跟柯志恩，「我們還是有必要坐下來好好談一談，那針對整體選戰的佈局，再來進行討論」。