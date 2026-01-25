我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國攀岩家艾力克斯．霍諾德今（25）日挑戰「徒手攀爬台北101」，由Netflix提供全程直播。（圖／記者葉政勳攝）

歷史性的一刻！「攀岩大神」霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日上午9點，正式展開由 Netflix 全球直播的台北101徒手攀登挑戰。他在無繩索保護下，僅用28分鐘便神速攻克前50層樓，途中更與89樓民眾隔窗自拍，引發全台沸騰；儘管在接近第三竹節時因體力消耗使速度趨緩，並面臨塔頂低溫與側風干擾，霍諾德仍展現驚人的心理素質。在超過1小時25分後，霍諾德來到最具挑戰性的頂端塔尖，以極高難度的懸吊動作進行最後衝刺，摔角手賽特·羅林斯（Seth Rollins）鼓勵他：「現在是終局之戰了（you’re in this endgame now）！」「攀岩大神」霍諾德今（25）日由 Netflix 展開全球直播挑戰，於上午9點準時在無繩索保護下開爬。霍諾德展現驚人的攀爬效率，僅耗時28分鐘便完成前50層樓，順利通過第二竹節構造來到國旗懸掛處。過程中，除了底下群眾紛紛駐足圍觀，在經過89樓時，更有建築物內部的民眾興奮地隔著玻璃與他自拍。有趣的是，攀爬途中意外出現「維骨力」廣告看板入鏡，讓不少觀眾戲稱該品牌「沒花一毛錢就打了一場國際廣告」，意外成為熱門插曲。隨著高度攀升與體力消耗，霍諾德在攀爬一小時後速度明顯趨緩。上午9時53分左右，他已抵達第五竹節，隨後在1小時06分時接近完成第三竹節。現場信義路一早便進行交通管制，更有直升機全程在空中盤旋，隨時準備應對可能的救援需求。記者觀察發現，大批民眾聚集在東南側郵局附近，甚至有人帶著早餐一邊聽著 Netflix 實況、一邊親眼見證大神的身影，全城都在關注他是否能突破預測市場平台 Polymarket 預估的「1小時15分至1小時30分」完成區間。挑戰進行至1小時17分時，霍諾德已順利來到最後一節竹節處。儘管 Polymarket 的數據曾顯示約有 9% 的人認為挑戰「無法完成」，且氣溫隨著高度每百公尺下降約 0.6 度，但霍諾德仍展現了其核心特長「不恐慌」的穩定心理素質。Netflix 轉播團隊多次在直播中直言這場攀登「極其瘋狂」，但也樂觀評估目前最艱難、最危險的結構部分已經過去。在1小時25分左右，霍諾德正在攀爬最後的「塔」的部分，攀登已經接近結束，這一部分特別險象環生，霍諾德身體會吊著往外、很像引體向上。轉播團隊也看出他來到體力瓶頸之處，此刻要爬是他自己最擔心的一個部分，羅林斯鼓勵他：「現在已是終局之戰！」