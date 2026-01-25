我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德稍早爬超過65層樓，本人稱感覺像在爬山，觀眾則嚇壞說，攝影師比他還高。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲▼霍諾德成功征服台北101，歷史性畫面曝光。（圖／NOWNEWS攝影中心）

40歲美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9點挑戰以徒手、無防護網的方式攀登台北101，稍早，他已經登上101最高處，前後只花91分鐘，成功寫下歷史，霍諾德興奮地拿出手機自拍，畫面震撼人心。霍諾德稍早在1小時31分左右攀至台北101最高處，態度從容站在避雷針旁邊，他環顧四週，不久從口袋中拿出手機，舉起手自拍，留下經典的歷史畫面。台北101董事長賈永婕日前發長文，回應部分輿論對於霍諾德攀爬101沒有安全網是「不負責任的賭博」、「不良示範」，或是假若挑戰失敗會損及台灣的國際形象，對此，賈永婕強調，徒手攀爬（Free Solo）本身即為國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。賈永婕也說，風險存在，並不等於社會不該容許，因為做任何事都有風險，「文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險」，且將極限運動一律貼上錯誤示範的標籤，反而傳遞一種保守而矛盾的價值觀，讓她大嘆：「保守思維真是可怕！」