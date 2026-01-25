我是廣告 請繼續往下閱讀

美股強勁走勢激勵，台指期夜盤首次站上32000點，多頭氛圍延續支撐23日台股開盤延續堅挺走勢，早盤即開高站上32000點。安聯投信台股團隊表示，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向，短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到美國總統川普近日宣布緩解對歐洲國家加徵關稅威脅挹注，在政策髮夾彎的情況下，美股連續走強，進而提振日前出現較大震盪的台股信心。而在AI相關主題帶動下，有賴重要法說會加持，產業能見度提高下，台股再度挑戰新高且交投放大，不過在盤面上，則是出現新AI主題和原有AI主題走勢不同調的兩樣情現象。安聯投信台股團隊表示，其中，部分原有AI主題族群，近期走勢相對震盪，一來是畢竟已經累積2年來漲幅，籌碼面需要時間整理；再者，這類族群部分也面臨二線廠相繼加入戰場的競爭局面，未來企業預估獲利與市場願意給予的評價面等也將面臨新的挑戰，走勢相對承壓，美股也有類似狀況。新AI主題部分，這類族群包括記憶體等相關題材，在供不應求狀況持續延燒下，有利支撐漲價趨勢延續；值得留意的是，這類題材不同於以往，這波趨勢應該是屬於比較長的周期。此外，由於市場資金不僅青睞風險資產，也有流向黃金、白銀等其他主題，快速尋找其他投資機會，整體上亦有利於市場的穩健發展。地緣政治方面，安聯投信台股團隊表示，包括美國總統川普的政策走向、期中選舉以及聯準會主席新人選等，仍是牽動市場氛圍的關鍵因素；不過目前來看，市場對於這類政策相關干擾的雜音也有開始逐步習慣的跡象。在投資機會上，安聯投信台股團隊表示，部分供給有限的零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流跟評價面回升。留意之前被錯殺且有基本面支撐的標的、不追高等，仍是現階段較佳應對策略。