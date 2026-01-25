今（25）日早上9:00艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北101，現場全民爭睹，人潮眾多擠得水泄不通，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊地面兩樣情，信義路側圍觀民眾竟有人嫌他爬太快直喊「好無聊喔」，霍諾德神速只花約40分鐘便站上65樓高處，也讓肉眼難及的民眾安心說：「不用看完了，神人一定會成功」而提早離場。而信義廣場有Netflix大螢幕轉播、轉頭可見大樓，越到登頂人越多，歡呼聲連連尖叫到最後。
民眾大讚霍諾德「挑難的爬！」一下子就上10樓引尖叫
親眼見證歷史！台北今天天氣很給力，用蔚藍晴朗的天空，迎接艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101大樓！《NOWNEWS今日新聞》記者一早8點就在大樓南面對面馬路，目測前來朝聖的民眾越來越多。
連過個馬路都要繞過層層人群，最後在信義房屋總公司大樓前，正對穿著紅色上衣的艾力克斯霍諾德，他從地面開始攀爬、才一下子就爬上10層樓，也引來地面圍觀民眾尖叫。
當霍諾德遇上第一個龍形藝術裝置時，民眾看得驚呼「哇！他挑難的爬耶，有平台一層一層比較好上去卻故意不走，為什麼要去爬難的？」勇氣讓大家十分佩服；不過在霍諾德開始攀爬6分鐘左右，台北101內部竟有不少民眾在窗邊，吸引霍諾德也探頭確認。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測，從信義路近松智路位置，高舉iPhone 16 Pro手機拍攝霍諾德攀爬過程，手臂、脖子都超痠；霍諾德爬完整棟台北101，手都沒這麼抖。
地面兩樣情！民眾看霍諾德爬太快 竟喊「好無聊喔」
沒想到，當霍諾德順利不斷攀升高度時，信義路側圍觀民眾，竟有人嫌他爬太快直喊「好無聊喔」。但霍諾德也真的十分神速，只花約40分鐘便站上65樓高處，讓肉眼難及的民眾，最後瞇著眼只看得見一個遠處的紅點，但備感安心地說：「不用看完了，神人一定會成功」而提早離場。
現場民眾邊看也好奇討論，旁邊的繩子掛著的是只有攝影機嗎？「欸不是啦，有腳耶！有人啦！是攝影師」、「蛤那兩個要一直掛在那邊喔」。讓觀看過程增添許多趣味話題。
大螢幕轉播神人一舉一動好緊張！歡呼聲連連尖叫到最後
《NOWNEWS今日新聞》記者緊接著約9:47轉戰信義廣場，現場有Netflix大螢幕轉播、激動處還可直接轉頭看向大樓，越到登頂人越多。雖然直播頻道裡，網友多半對大樓內有民眾擠在窗邊等霍諾德的舉動不悅，怒批「這些在建築物裡面干擾的人真的很丟台灣的臉」。
但信義廣場的民眾，看到大樓內民眾可以與霍諾德打招呼、甚至自拍合影，脫口而出說「好羨慕喔」，也引起現場也有小小騷動；看到部分標語還開玩笑說「哇在打廣告」。
現場轉播區民眾，不只被好天氣的大太陽曬得熱，隨著逐漸登頂的距離，氣氛也越來越熱烈。伴隨著霍諾德引體向上、定格，都牽引民眾情緒；當挑戰完一層休息、喝水，也讓大家紛紛互相報告「喘一下」，連一個跨步都能讓人潮往螢幕擠去，驚呼「噢噢噢！哇～」，甚至一同嗨喊「Alex Honnold！Alex Honnold！」口號為他打氣。
資料來源：Alex Honnold、台北101
資料來源：Alex Honnold、台北101
