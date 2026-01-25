我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德攀爬速度又快又穩 眾人超緊張

攝影師只靠繩索懸掛跟拍 網讚太強

美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日完成徒手攀爬台北101挑戰，全程僅花約91分鐘，他全程態度從容，中場休息時還表示「很好玩，就像在爬山」，Netflix也進行全程轉播，就有網友認為，不僅霍諾德很厲害，懸掛在半空中拍攝的攝影師也很強，令人佩服。今（25）日台北一掃昨日陰雨，迎來好天氣，霍諾德準時在9點開始徒手攀爬台北101挑戰，完全沒有使用安全繩，只穿上攀岩鞋、拿止滑的手粉就上場，不過霍諾德全程表現輕鬆，一開始攀爬的速度就相當快，有網友笑說，「沒3分鐘看起來已經爬超過5樓了，我走樓梯都沒Alex Honnold快」、「才10點多，人家101都要爬完了，我甚至還沒爬起床」。也有很多網友相當佩服霍諾德，「超強，邊爬還可以跟樓下的人打招呼，我看到心臟好痛，祝他成功」、「好緊張好緊張，他在爬真的好輕鬆，超厲害」、「原來這邊（祥雲裝置藝術）是這樣跨過去，心臟快不行」、「我就ven，我坐著看直播爬101，心臟並蹦跳，手心都是汗，腳還一直長雞皮疙瘩，腳底還癢癢，這樣是正常的嗎？加油」。也有許多人注意到跟拍的攝影師，只依靠繩索，整個人吊掛在台北101外側，隨著霍諾德越爬越高，也要跟著吊掛到超高高度，讓不少網友讚嘆攝影師超厲害，「看Alex徒手攀爬101，他真的是神人，攝影高空垂吊轉播也是很強，有懼高症的我完全處在一種腳軟加油的狀態」、「好擔心攝影師如果突然想拉肚子或尿尿怎麼辦」、「這種拍法，還以為攝影師跟著爬」、「旁邊攝影師太厲害了」、「攝影師太強了」。資料來源：Threads