「上禮拜才有一輛怪手掉下懸崖，所幸當時同仁只受到輕傷，沒有發生重大傷亡……」

▲通過孫海橋，緊接著就是正式進入丹大林道，沿途均是一邊斷崖、一邊碎石坡，全長近24公里的顛簸單線道路，一路從海拔460公尺攀升至2450公尺的台電六分保線所。（圖／台電提供）

9年完工 新東西線承接「西電東送」任務

▲台電表示，去年為了入山所推砌出來的便道一年內就被沖毀6次，連當時負責施工的怪手都被沖到河床內，迄今仍無法打撈。（圖／記者鍾泓良攝影）

丹大林道險象環生 台電只能「半年當一年用」

▲河中央搭建臨時便橋、汽車吊籠及行人便道往返，21年來往返全靠這些臨時設施。（圖／台電提供）

▲海拔3000公尺，空氣中含氧量僅為平地的約 7成，這種環境操作機具或攀爬電塔更加吃力，甚至可能誘發致命的高山症，讓每一次維修都成為體力與風險的考驗。（圖／台電提供）

▲2023年卡努、小犬颱風造成51號電塔東側山體土石崩落，意外形成電塔落於「巨人肩膀」上的景象。（圖／台電提供）

颱風讓電塔報銷 台電設法「跨塔接電」

▲台電長期評估後，選擇跳過51號電塔，改由50號電塔直接連結52電塔，提升鐵塔高度及線下高度。曾文生稱，這項電塔工程不僅僅是針對50號、52電塔，更是牽連到鄰近電塔都必須調整。（圖／記者鍾泓良攝影）

深山工作艱難 星空與野生動物成慰藉

▲六分所開車約2小時，可抵達隱藏在海拔2900公尺的深山秘境，布農族的聖地「七彩湖」，一睹美景，夜間也因為光害少，更可以看到璀璨星空。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲這條確保東部供電穩定的電力命脈，正是由台電高山保線員一次次穿越山林與斷崖，用汗水換來燈火通明；他們不僅是守護了新東西線，更是為東部家家戶戶守護燈火的幕後功臣。（圖／台電提供）

當車子駛離一側是萬丈深淵，另一側是隨時有飛砂走石山壁的南投縣信義鄉丹大林道時，負責開車的台電台中供電區營運處同仁才平靜地對同車的記者提及前不久才發生的意外。這並非極限運動員尋求刺激，而是台電高山保線員的「上班路」，他們必須冒險開車約2小時，長驅直入中央山脈心臟地帶，因為須維護沿著丹大林道加設、全台海拔最高的高壓輸電線路—「新東西線」。談及新東西線，必須回顧國民政府來台，如何解決戰後電力布局問題。當時政府延續水力發電政策，透過能高越嶺古道架設高壓輸電線，並於1953年完成69kV的「舊東西線」；隨著西部興建火力發電廠，東部地區也逐漸發展，仰賴該線路已不敷使用。因此，台電在1985年啟動新東西輸電路線規劃，選擇沿著昔日伐木業所開闢的丹大林道興建196座電塔、全長72.4公里、橫跨中央山脈的345kV「新東西線」，歷時9年於1998年完工。完工當年，台電選擇在海拔2925公尺的全台最高輸電鐵塔113號電塔附近設立由前總統李登輝落款的「光華復旦」紀念碑，紀念當初台電完成壯舉，也象徵台電自此肩負起在惡劣地形與氣候下長期維護線路的任務。而正是這條橫跨中央山脈的新東西線，後來再與南迴線鐵路電氣化所建的161kV電網相互支援，成為東部地區受災時不至於淪為「電力孤島」的2條東西向輸電動脈。丹大林道起於海拔460公尺，第一道關卡便是橫跨濁水溪的南投縣信義鄉孫海橋。孫海橋是1957年為紀念伐木業者孫海所開闢木橋，後來在1969年改建為水泥橋。2004年，敏督利颱風沖毀由水泥打造的孫海橋，為了避免「山老鼠」闖入山林盜伐，行政院傾向不再修復，而為了讓布農族往返過去部落尋根，以及台電檢修新東西線，因此在河中央搭建臨時便橋、汽車吊籠及行人便道往返，21年來往返全靠這些臨時設施。但是，搭建臨時便橋並非長久之計，台電表示，去年為了入山所推砌出來的便道一年內就被沖毀6次，連當時負責施工的怪手都被沖到河床內，迄今仍無法打撈。對此，台電董事長曾文生受訪表示，過去孫海橋橋墩很低，所以大水一來就會整個沖毀；因此台電有意跟農業部林業及自然保育署南投分署一同合作興建新橋，讓丹大林道兼具保育與觀光功能，也讓台電未來進入山區維修新東西線更順暢。通過孫海橋，緊接著就是正式進入丹大林道，沿途均是一邊斷崖、一邊碎石坡，全長近24公里的顛簸單線道路，一路從海拔460公尺攀升至2450公尺的台電六分保線所，期間必須行經路徑僅不到5公尺、極易崩塌的3公里長「天馬彎」，稍有差池，便是跌落數百公尺的懸崖。而因丹大林道因路況不佳，颱風、豪雨、地震一來就易坍方，因此台電高山保線員每年5月到10月梅雨、颱風季節，往往無法派駐山林間，必須仰賴搭乘直升機巡視；等到11月至4月枯水期，才可能開著機具重整道路、派員巡視各高壓電塔是否需要檢修，相當於「半年要完成一年份工作」。但這段期間，正好也是台灣最冷的冬、春季節，山上白天溫度約落在5度至10度，晚間則一口氣掉到5度以下，不僅偶爾出現皚皚白雪；傍晚開車也可能隨時陷入山中能見度不到數公尺的濃霧當中，讓丹大林道更加險象環生。再加上，海拔3000公尺，空氣中含氧量僅為平地的約 7成，這種環境操作機具或攀爬電塔更加吃力，甚至可能誘發致命的高山症，讓每一次維修都成為體力與風險的考驗。隨著科技引入，新東西線保線員已可依靠無人機、AI技術及自動化監控，讓維修難度降低，但當電塔發生重大事故時，維修起來可說是幾乎是「不可能的任務」。2023年卡努、小犬颱風造成51號電塔東側山體土石崩落，意外形成電塔落於「巨人肩膀」上的景象。台電初期採取51號電塔周邊坡型框保護工程，以施作型框護坡、掛網噴漿工程，維護面積約5300平方公尺，並在去年11月完成加固。緊接著，台電長期評估後，選擇跳過51號電塔，改由50號電塔直接連結52電塔，提升鐵塔高度及線下高度。曾文生稱，這項電塔工程不僅僅是針對50號、52電塔，更是牽連到鄰近電塔都必須調整，且考量到當地天氣狀況，目前朝向盡快完工。施工維護新東西線的工作固然辛苦，但台電同仁也提到，六分所開車約2小時，可抵達隱藏在海拔2900公尺的深山秘境，布農族的聖地「七彩湖」，一睹美景，夜間也因為光害少，更可以看到璀璨星空。而正因身處中央山脈之間，高山保線員也時常可以看到台灣山林間的野生動物，如台灣水鹿、山羌、黃喉貂等，為嚴峻的工作環境帶來另一種慰藉。但並非所有動物都讓保線員感到安心。前些日子，距離六分所數公里的另外一座保線所才出現「不速之客」，闖入一隻幼年台灣黑熊，也為這位居近3000公尺山林的工作添增更多不安及風險。中央山脈是颱風中保護台灣西部的「護國神山」，卻也是隔絕電力東西運輸的天然屏障；強震及颱風夾擊下，東部脆弱的電網容易遭切斷，成為「電力孤島」。所幸，橫跨3000公尺高山的新東西線，在近30載歲月中築起了連結東西的一座電力生命線。而這條確保東部供電穩定的電力命脈，正是由台電高山保線員一次次穿越山林與斷崖，用汗水換來燈火通明；他們不僅是守護了新東西線，更是為東部家家戶戶守護燈火的幕後功臣。