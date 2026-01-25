我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗23日宣布解散眾議院，27日將發布選舉公告，將在2月8日進行投開票，這次選戰期間最短、僅16天，各黨也紛紛投入相關工作。自民黨在福井縣第2選區的布局出現轉折，日本首相高市早苗的繼子、現年41歲的福井縣議員山本建原先有意投入選戰，在23日宣布以無黨籍身分參選，但隔天隨即宣布退選，表示「不願拖累自民黨整體選情」。綜合朝日新聞、福井電視台等日媒報導，山本建目前正值福井縣議員第二任期，在上次眾議院選中，原本擔任該選區的自民黨大老高木毅因捲入「黑金醜聞」落選，導致自民黨在該區的議席出缺。現年41歲的山本建原本抱持著「奪回自民黨議席、擔任中央與地方橋樑」的決心，有意從福井第2選區參選眾議院選舉，自民黨福井縣連（地方黨部）也向黨中央申請提名山本建。但在山本建的選區福井第2選區，除了他之外，曾以無黨籍身分、但隸屬於眾議院自民黨會派的齊木武志也申請參選。最後黨中央決定支持現任眾議員齊木武志，不提名山本建。山本建也在23日傍晚召開記者會，宣布將以無黨籍身分參戰。由於他的父親是前眾議院議員山本拓，高市早苗是他的繼母，山本建原先認為，既然黨總部不予提名且轉而支持他人，只要他以無黨籍身分參選，應該就能化解外界對他「靠關係」或「將政治私有化」的批評。不過局勢在23日晚間出現重大變化。山本建24日在記者會上透露，自民黨選舉對策委員長古屋圭司與幹事長鈴木俊一接，接連直接致電給他，儘管沒有明確說「不准選」，但兩人對他表示，身為高市早苗的親屬，即使以無黨籍身分參選，將在媒體上受到高度關注，可能對全國各地奮戰中的自民黨人造成重大影響，請他「再三慎重考慮」。山本建表示，考慮到對整個黨的影響，不能因自己拖累自民黨整體，因此決定棄選，將繼續擔任縣議員。至於是否透過自民黨比例代表參選，他表示：「沒考慮」。山本建在記者會中，數度向支持者及縣黨部相關人士鞠躬道歉，並本表示，接下來他將會盡職履行剩餘一年的縣議員任期。