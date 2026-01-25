我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）近期的低迷表現不僅讓球隊內線拉警報，更引來球評的毫不留情地砲轟。前 NBA 冠軍中鋒、現任球評柏金斯（Kendrick Perkins）在最新一集的《Road Trippin'》Podcast 節目中狠批艾頓，直言看他在場上打球是一種折磨，並暗示湖人一哥詹姆斯（LeBron James）恐怕已經對這位中鋒失去耐心。曾在2008年隨塞爾提克奪冠的柏金斯，談到艾頓本季在湖人的表現時說重話：「我現在看到他在場上的表現簡直令人不安。他在運動能力上毫無貢獻，不撲球、不做額外的拚搶動作。我真的看不懂。遲早有一天你得明白，如果我有10個仇人，大家都對我有意見，那問題通常不在那10個人身上，而是我自己該檢討了。」柏金斯接著更以幽默但尖銳的方式，向節目搭擋、同時也是詹皇前隊友的傑佛森（Richard Jefferson）與佛萊（Channing Frye）指出：「看著他的肢體語言……我可以告訴你們：我們都跟詹姆斯打過球，兄弟，我很清楚當詹皇想要放棄你時會有什麼跡象，這甚至不用你們告訴我。我看出了那些徵兆，情況已經到了那個地步。他打球完全沒有爆發力，這真的很丟臉。」現年27歲的艾頓本季轉戰洛杉磯，原被寄予厚望能鞏固湖人禁區。賽季至今38場出賽，他繳出場均13.7分、8.7籃板與1阻攻，投籃命中率68.1％的成績單。然而，近期他的狀態卻呈現斷崖式下滑。在過去兩場比賽中，艾頓平均上場時間被壓縮至17.7分鐘，僅貢獻4分、6.5籃板，投籃命中率更跌至40％，這種消極的表現直接影響了教練團對他的信任度，也讓湖人在競爭激烈的西區排名戰中顯得步履維艱。