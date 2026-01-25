我是廣告 請繼續往下閱讀

▲學校以正式演唱會規格進行：索票、驗票、劃位入座、節目單印製，同學們學習參與演唱會的音樂素養。（圖／主辦單位提供）

▲徐曉雲校長特別感謝合唱團藝術總監林慧芬與吳柏寬團長暨演出團員，將高品質音樂帶進偏鄉校園。（圖／主辦單位提供）

用歌聲傳遞愛，用音樂點亮希望。台中愛唱歌手合唱團日前唱進苗栗縣通霄鎮烏眉國中，為青少年帶來溫暖動人的音樂饗宴。純淨和聲在校園中流動，不僅撫慰人心，也為偏鄉校園注入滿滿正能量與希望，展現「因愛而唱」─關懷偏鄉校園公益精神。校方對本次活動高度重視，以正式音樂會規格規劃，包含印製票券、持票入場與驗票制度、依劃定座位入座及節目單設計等，完整呈現專業音樂會流程，同時引導學生學習音樂會聆聽禮儀與觀賞素養，將音樂美學教育自然融入校園生活，使本次活動成為一堂深具意義的音樂素養教育課程。徐曉雲校長感謝合唱團藝術總監林慧芬與吳柏寬團長暨演出團員，將高品質音樂帶進偏鄉校園，讓孩子們接觸藝術之美，也透過音樂看見更寬廣的世界。樂曲導聆時分享學習音樂的歷程與音樂家的生命故事，傳遞「努力與堅持，終會發光」的正向價值，學生深受感動，表示歌聲溫暖人心。愛唱歌手合唱團自2016年起長期深耕公益音樂行動，以實際行動關懷偏鄉教育。未來將持續走入更多校園，以歌聲傳遞關懷，用行動實踐公益，讓音樂成為陪伴孩子成長、點亮希望的力量。本次演出曲目包含《Jesus bleibet meine Freude》、《海的臆想》、《憨囡仔》、《何日君再來》、《我相信》，以及安可曲《Time to say goodbye》，多元曲風交織出深厚情感與藝術張力，現場師生專注聆聽，氣氛溫暖而感動，音樂不只是表演，更成為心靈陪伴與情感交流的橋樑。