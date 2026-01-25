我是廣告 請繼續往下閱讀

▲攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午挑戰徒手攀登台北101，稍早他以驚人速度花費91分鐘順利登頂。（圖／記者葉政勳攝）

霍諾德挑戰101剛爬沒多久就停住！主持人嚇壞「真相笑到不行」

讓主持人忍不住爆笑大喊「天啊！我喜歡他這樣！他是在挑歌！他要嗨起來了！」現場也爆出笑聲。

▲霍諾德今（25）日挑戰徒手攀登101，過程中一度停下讓觀眾以為他身體不適，結果只是要挑選歌曲，真相觀眾全笑到不行。（圖／記者葉政勳攝）

霍諾德挑戰101攀登成功寫歷史新頁！法國蜘蛛人自嘲祝賀

他僅花費91分鐘的時間，在台灣時間10時31分左右成功登頂

▲霍諾德今（25）日挑戰徒手攀登101成功！在上午10時31分左右登頂，僅花約91分鐘，速度非常驚人。（圖/記者葉政勳攝）

攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午挑戰徒手攀登台北101，稍早他以驚人速度花費91分鐘順利登頂，其相關片段在社群引爆討論。其中有網友表示「霍諾德爬上去沒多久就停下來，主持人嚇到不行，結果他在挑歌哈哈哈哈哈哈」，該片段讓不少觀眾直呼：「到底誰爬101這麼愜意啦！太好笑了。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「起了個大早來看霍諾德爬101直播，結果才剛爬沒多久霍諾德就停下來，不少人都以為他是不是身體不舒服，連主持人都很緊張，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「到底誰爬101還可以輕鬆愜意在那裡選歌？有，就是霍諾德」。而網友討論該片段，就是霍諾德最一開始攀爬沒多久，大約抵達20層樓高度時，突然在一處節點停下來，停格在半空中，直播主持人見他靜止動作，語氣瞬間緊張起來，還有些結巴，觀眾也以為霍諾德是不是身體不適。沒想到下一秒，霍諾德只是要求要調整音樂，根本虛驚一場，事實上，霍諾德過去在挑戰極限攀登時，習慣聽音樂來保持專注以及節奏感，這回當然也不例外，如同網友所說，能這樣掛在空中愜意選歌的恐怕只有霍諾德這種強心臟的人才能做到。霍諾德等待挑戰101徒手攀登成功等了整整13年，終於在今（25）日完成自己的人生心願，，寫下徒手攀岩的歷史新頁，成為首位徒手攀登登上101塔尖的挑戰者。曾在2004年挑戰過101的「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特（Alain Robert），在得知霍諾德挑戰成功後，也興奮地直呼「幹得好！艾力克斯」，還自嘲自己當年有繩攀爬挑戰：「我當年可是爬了4個小時！」只能說不管如何，都是英雄惜英雄的大場面啦！