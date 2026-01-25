我是廣告 請繼續往下閱讀

面對2026地方選舉，民眾黨主席黃國昌今（25）日表示，拉下民進黨候選人是大家的共識，不排除與國民黨高雄市長參選人柯志恩談合作。對此，柯志恩稍早回應，未來在地方選舉、總統大選，藍白一定是有合作上的默契，「讓我們好好來磋商，如何在2026地方選舉，讓我們藍營在高雄裡得到更好的成績」。民眾黨今天於高雄舉辦青年論壇，前主席柯文哲與黃國昌再度同框，被問及高雄市長是否自推人選，柯文哲馬上轉向黃國昌稱「請現任黨主席來回答」。黃國昌表示，2026拉下民進黨候選人應該是大家的共識，當然不排除與柯志恩談合作，「我們還是有必要坐下來好好談一談」。對此，柯志恩稍早則表示，藍白一定是要合，黨中央也跟民眾黨主席、相關單位都有默契，所以我們也立了一個機制，未來在關鍵地方選舉、總統大選，藍白一定是有合作上的默契，也非常歡迎柯文哲、黃國昌來辦座談，給予最大祝福，也希望柯文哲多來高雄走一走，「讓我們好好來磋商，如何在2026地方選舉，讓我們藍營在高雄裡得到更好的成績」。