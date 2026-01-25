我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德成功征服台北101，歷史性畫面曝光。（圖／NOWNEWS攝影中心）

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日完成徒手、無防護攀登台北101，只花了91分鐘就完成登頂，有民眾傻眼喊，這速度比下班時間從內湖回家還要快。霍諾德今早約9點10分開始攀爬台北101，期間幾度找到雙腳可以站立的地方，放手和地面的粉絲打招呼，爬到中段也熱情與大樓內的民眾拍照，全程速度幾乎沒有慢下來，最後花了91分鐘爬到台北101最高處，態度從容站在避雷針旁邊，他環顧四週，不久從口袋中拿出手機，舉起手自拍，有民眾得知他只花了91分鐘就完成攀爬，驚訝說，「比我從內湖回家還快！」霍諾德在經過89樓景觀台時，開心與場內的粉絲互動，強風將他的衣服吹起，8塊腹肌乍現引來全場歡呼，而101的保全人員也分成很多組別在現場維持秩序，看到霍諾德真的出現在89樓，連保全都忍不住發出「哇靠」的聲音。台北101董事長賈永婕日前發長文，回應部分輿論對於霍諾德攀爬101沒有安全網是「不負責任的賭博」、「不良示範」，或是假若挑戰失敗會損及台灣的國際形象，對此，賈永婕強調，徒手攀爬（Free Solo）本身即為國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。