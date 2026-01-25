我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林郁婷收看霍諾德攀爬101的直播，她驚訝喊「看得我心臟好痛」。（圖／林郁婷Threads＠boxing_ting）

▲霍諾德成功征服台北101，歷史性畫面曝光。（圖／NOWNEWS攝影中心）

美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日早上9點以徒手無繩索的方式，攀登高達508公尺的台北101，全程透過Netflix直播，稍早，他成功登上101最高處，觸摸避雷針，前後只花費91分鐘，拳擊女將林郁婷也收看直播，她驚訝喊：「看得我心臟好痛，有什麼事不能好好說，一定要站在這麼高的地方？」我國拳擊天后林郁婷鎖定直播，見證霍諾德花1小時31分33秒觸摸到台北101避雷針，她隨即發文寫下：「到底怎麼敢Alex！看得我心臟好痛」、「不是！有什麼事不能好好說，一定要站在這麼高的地方若無其事的聊天嗎！OMG！」盡是不敢置信的語氣。此外，林郁婷還搞笑地說「止滑粉可以先來點嗎」，貼文發布後，網友留言：「妳比賽被打的時候我也是這種感覺謝謝」、「看了會流手汗，而且他看起來很開心」、「連妳都心臟痛，那看來我心臟痛是正常的，我還以為我身體很差！」霍諾德稍早在11點左右攀至台北101塔尖，態度從容地站在避雷針旁邊，他環顧四週，調整腰間的鎂粉袋，接著向地面的群眾揮揮手，不久從口袋中拿出手機，舉起手自拍，留下經典的歷史畫面。