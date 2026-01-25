美國傳奇極限攀岩運動員霍諾德（AlexHonnold）於25日上午成功完成一項驚世壯舉。在Netflix的全球直播下，這位40歲的「攀岩之神」在不使用任何繩索、掛鉤及防護裝備的情況下，僅耗時1小時31分35秒（約91分鐘），便徒手征服了曾為世界第一高樓的台北101，寫下歷史新頁。而根據此前外媒報導，他這一次攀爬的收益約能賺進「6位數美元」，就算以最低的10萬美元換算，他每秒鐘也能賺進577元。
攀登過程 克服「竹節」結構與天氣延遲
本次挑戰原定於周五進行，但因天氣因素推遲24小時。Honnold在攀爬過程中展現了驚人的體力與專注力，特別是針對台北101著名的8節「竹節」外牆，每節8層樓的傾斜懸掛結構對攀爬者而言極具挑戰。當霍諾德抵達1667英尺高的塔尖並站在避雷針旁從容自拍時，全球直播觀眾共同見證了這震撼人心的一刻。
酬勞揭密 每秒「吸金」行情換算
外界最關注的莫過於Netflix支付給霍諾德的酬勞。雖然霍諾德並未透露確切金額，但多家外媒報導指出該筆酬勞為「6位數美元」。霍諾德對此低調告訴《紐約時報》，若與大聯盟（MLB）球員破億美元的合約相比，這筆錢少得令運動員「尷尬」，但他強調自己並非為了錢而爬，而是為了這場登頂的「壯麗景觀」。
若以報導中的「6位數美金」進行換算，並以今日匯率約1美元兌31.5元新台幣計算，霍諾德在短短91分鐘內的獲利相當驚人：
是特技表演？還是攀登自我實踐？
霍諾德是全球知名的攀岩家，除了完成手上首次徒手攀登「酋長岩」的壯舉之外，去年個人也成功首攀了位於內華達州波托西山的經典路線「告別單身派對（Bachelor party）」，被認為是攀岩界的標竿和指標性人物。
許多無保護攀岩者在攀登時都接近進入「冥想狀態」，對於他們來說攀岩是一種自我對話。霍諾德強調這次攀登台北101就算沒有酬勞也想完成，屬於他個人的生涯成就，從他完攀後的欣喜也能看出。
不過Netflix直播毫無疑問是一次商業行為，與該公司近年進行轉播的許多比賽風格類似，屬於那些有話題性、一次性的體育活動、盃賽或是擂台賽。
|酬勞估算 (美金)
|總金額 (新台幣)
|每分鐘平均收益 (新台幣)
|每秒鐘平均收益 (新台幣)
|最低門檻：10萬美金
|315萬元
|34,615元
|577元
|最高門檻：99萬美金
|3,118.5萬元
|342,692元
|5,711元
