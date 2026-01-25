我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登台北101大樓，最終以91分鐘順利攻頂。台北市長蔣萬安稍早表示，為了讓《赤手獨攀臺北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，警察局共派遣警力31名、義交19名，台北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，「恭喜 Alex 寫下歷史，讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101」蔣萬安今天在臉書發文表示，世界級美國攀岩運動員 Alex Honnold 今天成功完成攀登臺北101的挑戰，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛。當大家問，「為什麼選擇臺北101？為什麼是現在？」Alex只說了一句，「為什麼不？」蔣萬安認為，那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩。Alex成功的背後，特別感謝台北101邀請Alex Honnold，促成這個非凡的成就，幕後投入的專業團隊，從安全規劃、技術支援到現場執行，每一個環節都嚴謹到位；也要謝謝台北市民和國內外許多朋友在現場或在線上為Alex加油。蔣萬安透露，為了讓《赤手獨攀臺北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。蔣萬安說，為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，台北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見台灣的熱情，「恭喜 Alex 寫下歷史，讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101」