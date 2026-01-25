我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克與芝加哥公牛今（25）日在聯合中心上演了一場峰迴路轉的激戰。雙方全場互換領先多達21次，儘管綠衫軍球星布朗（Jaylen Brown）在正規時間結束前14.2秒一條龍上籃將比數追平，但公牛射手赫爾特（Kevin Huerter）在比賽僅剩1秒時飆進致命的三分球準絕殺，終場公牛就以114：111驚險擊退塞爾提克，讓綠衫軍吞下苦澀一敗。這場比賽戰況膠著，雙方一路糾纏至讀秒階段。比賽最後14.2秒，落後2分的塞爾提克由布朗挺身而出，他持球一條龍殺入禁區上籃得手，將比數扳成111：111平手，眼看比賽即將進入延長。然而公牛拒絕加班，最後一波進攻掌握在赫爾特手中，他在比賽剩下最後1秒時，在外線施放冷箭出手命中，這記準絕殺三分球直接宣判了塞爾提克死刑。赫爾特全場與懷特（Coby White）聯手在外線開火，成為公牛獲勝的最大功臣。塞爾提克此役面臨「背靠背」出賽的體能考驗（前一晚才激戰46分鐘），但當家球星布朗絲毫不顯疲態。他全場攻下33分，多次在關鍵時刻挺身而出，包括第三節獨拿高分咬住比數，以及最後的追平上籃。綠衫軍板凳席上也有亮點，從板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）手感火燙，上半場就挹注12分，全場貢獻18分並飆進4記三分球，是球隊能與公牛周旋的關鍵火力，可惜最後關頭防守失守，未能帶走勝利。公牛方面，懷特延續近期好手感，前三節就攻下22分並投進5顆三分球，全場多次在球隊落後時挺身而出，歐科羅（Isaac Okoro）與吉迪（Josh Giddey）也都有穩定發揮，幫助公牛在主場守下這場得來不易的勝利。