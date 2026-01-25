我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迎接新年度電腦安燈作業，萬和宮召集工讀生研習，蕭清杰董事長要求大家重視禮貌 。（圖／萬和宮提供）

迎接丙午馬年到來，香火鼎盛的臺中市萬和宮宣布，將於26日起受理植福斗、敬點光明燈、文昌燈以及安奉太歲，董事長蕭清杰籲請信眾攜帶萬和宮通知單，以利縮短作業流程。另2月17日至21日馬年春節，萬和宮安排多項「辭舊歲，迎新春」活動，歡迎信眾春節來走春逗熱鬧。蕭清杰說，敬點光明燈、文昌燈、安奉太歲及植福斗，為十方善信大德祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮的重要祈安活動。而且，光明燈及文昌燈均透過電腦，依登記先後順序排列，不分階級大小，富貴貧困，士農工商一視同仁，展現媽祖的眾生平等、慈悲、大愛精神。萬和宮己將二樓敏德堂場地佈置妥當，今天下午召集工讀生研習熟悉各項操作。董事長蕭清杰感謝26名同學犧牲寒假及春節年假，為媽祖及廣大信眾服務。蕭清杰說，每年安奉光明燈、文昌燈、太歲及植斗人數超過50萬人，數量龐大，可以預見辦理安燈期間會很忙碌，他特別提醒同學們作業時注意禮貌，每天準時就位，上下班時注意交通安全；登錄資料，力求正確，不必緊張或操之過急。為了讓安燈作業流程更順暢，籲請信眾攜帶萬和宮通知單，承辦人員可以利用通知單條碼，快速搜尋信眾姓名等資料，進而縮短作業時間，避免久候此外，迎接丙午馬年，萬和宮排定多項「辭舊歲，迎新春」活動：包括2月7日（農曆12月20日）上午舉行乙巳年謝斗法會。2月14日（農曆12月27日）送春聯活動。2月16日、除夕夜，萬和宮於晚間10時關廟門，11時15分開廟門，蕭董事長將率領董監事、信眾依序進入正殿團拜，祈求媽祖保佑信眾在新的一年平安、健康又順利，揭開歡樂春節假期序幕。另2月17至21日、即大年初一至初五，在廣場舉辦「祈福迎春，踜轎腳、求平安、賺大錢」活動，讓信眾在參拜福之餘「踜轎腳」，求平安、賺大錢。