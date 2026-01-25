我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉哲送上臺南最甜美的蜜棗給連玉蘋大使。(圖／南市府提供)

▲台商大讚臺南蜜棗非常好吃！(左)馬來西亞台商總會全國理事彭文忠、(右)馬來西亞馬六甲台灣商會黃鴻翔理事) 。(圖／南市府提供)

▲台商聚會現場臺南呈現最吸睛的蜜棗禮盒) 。(圖／南市府提供)

台南市長黃偉哲把握農曆年節前的採購旺季，馬不停蹄趕赴馬來西亞推銷臺南「冬季綠寶石」──蜜棗，並出席當地重要台商及新任大使連玉蘋重要聚會，期盼透過使節的在地影響力及台商的當地通路網絡，希望以最迅速、最廣泛的方式，讓馬來西亞消費者品嘗到臺南最高品質的水果，進一步為臺南農民拓展國際市場版圖。黃偉哲率領市府團隊拜會當地重要台商總會、各地商會代表，除藉以了解大馬市場對進口水果的消費趨勢與通路需求外，也拜會馬來西亞駐臺代表處新任代表連玉蘋，期盼透過公私協力及台商在地通路資源，強化臺南農產品於馬來西亞市場的能見度，同時展現臺南市府積極推動農產外交的行動力。黃偉哲表示，隨著前年暑假首度攜手馬來西亞大型連鎖超市，將臺南「夏季紅寶石」──芒果三大品種（愛文、西施、金煌）成功推介至大馬市場，不僅引發熱烈迴響，也創下亮眼銷售成績。今年市府更進一步瞄準星馬市場，選擇甜度、口感清脆的臺南蜜棗作為主力推廣產品，期望延續既有市場信任，讓更多馬來西亞消費者認識臺南優質農產。此外，黃偉哲也藉由出席此次台商聚會，與長期深耕馬來西亞市場的台商代表進行深入交流，分享臺南在農業、科技及城市發展上的最新進展，並傾聽台商對臺南農產品拓展海外市場的建議。市府期盼透過持續互動與交流，強化彼此合作連結，凝聚更多支持臺南農產國際行銷的力量，為後續推動相關合作奠定良好基礎。