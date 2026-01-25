美國極限攀岩傳奇艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）在台北寫下新一頁！他在Netflix直播特別節目「赤手獨攀台北101：直播」中，僅花91分33秒完成台北101外牆徒手攀登壯舉，成為首位無繩索、無安全裝備登上這棟508公尺地標摩天大樓塔尖的人類，讓全球觀眾與信義區現場民眾一起屏息見證歷史時刻。《NOWNEWS今日新聞》整理整場直播讓人驚呼的場面，一次快速回顧。
霍諾德登頂自拍全球放送
霍諾德於上午10時43分左右，歷時91分33秒成功登上台北101塔尖避雷針旁小平台，比原本規劃的2小時還要快。徒手攻頂台北101後，他站在避雷針旁拿出手機，將自己與整座台北城市天際線一併收入畫面，相當具有象徵意義，該畫面也被收錄在Netflix IG轉發到全世界。
霍諾德和老婆甜蜜互動
開爬前，他在101起攀區先和桑妮深深擁抱，桑妮受訪時說，她刻意保持情緒穩定，「讓一切看起來像平常」。霍諾德攀到約60樓桑妮隔窗對他加油，霍諾德抬頭見到老婆也露出笑容後繼續往上爬。挑戰結束後，霍諾德垂降到約90樓與桑妮會合，一見面兩人立刻擁抱、親吻，接著他還拿出手機，和太太在高樓外牆旁自拍，同時兩人也不忘和小孩打招呼。
一陣風露出霍諾德結實腹肌
霍諾德在攀登到中高樓層時，一陣突如其來的側風吹起他的紅色短袖上衣下擺，露出結實六塊腹肌與低脂身材線條，雖然只有幾秒，但Netflix直播與現場攝影機完整捕捉，成為直播中意外的亮點，讓不少觀眾驚呼「身材太好」、「感謝那陣風」、「台北101 第一福利」。
霍諾德邊爬邊和民眾互動
霍諾德每到關鍵樓層，就會短暫停下轉身向信義區廣場與周邊街道的數千民眾揮手或比讚，引發現場尖叫與掌聲。攀爬中，他經過多個樓層時，因建築物內還有民眾，霍諾德也親切的向玻璃內的民眾揮手，像是經過Google辦公樓層，他笑說「這裡大家好瘋狂」，員工貼紙條與舉標語應援，形成窗內窗外對望的經典畫面。
霍諾德台灣國旗底下揮手致意
這次攀爬101不僅Netflix全球同步直播，國際媒體也爭相報導，攀登過程中甚至還拍到霍諾德與台灣國旗同框的畫面也登上外媒版面，霍諾德也在休息時表示「景色太美了」。
資料來源：艾力克斯‧霍諾德、Netflix
這次攀爬101不僅Netflix全球同步直播，國際媒體也爭相報導,攀登過程中甚至還拍到霍諾德與台灣國旗同框的畫面也登上外媒版面，霍諾德也在休息時表示「景色太美了」。