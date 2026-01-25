我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登台北101大樓，最終以91分鐘順利攻頂，讓世界看見台灣。不過，前立委郭正亮昨天卻在個人YouTube頻道直言，征服101其實是違法的，更直呼「如果有個意外，他從上面掉下來，那麼變成肉餅，那下來，嚇到路人或撞到路人誰來負責？」如今此番言論卻大翻車。郭正亮昨天在個人YouTube頻道上表示，征服101其實是違法的，「就讓他這樣極限登高，萬一發生意外怎麼辦？台北101向來不准這個東西，結果竟然Netflix把他拍下來」。霍諾德是無安全措施的徒手攀登，風險非常高，「如果有個意外，他從上面掉下來，那麼變成肉餅，那下來，嚇到路人或撞到路人誰來負責？還有101變成一個醜事。」郭正亮認為，這件事情相當怪，「你怎麼會允許它（Netflix）拍呢？這在我們台灣一定是違法的，台灣做這種登高冒險的動作，一定要要求要有安全措施的，所以我覺得蠻怪的啦，蠻怪的啦。」如今，霍諾德今天上午挑戰徒手攀爬台北101，於10時43分成功攻頂，完成在沒有繩索輔助、沒有防護的攀登壯舉，從起登到登頂全程約1小時31分鐘，火速打臉郭正亮的質疑。