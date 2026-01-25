我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德（左）爬完101垂吊下樓後，一見到老婆就熱情擁吻放閃。（圖／IG@netflixsports）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德1月24日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

40歲美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在今（25）日上午9點開始徒手、無防護攀登台北101，僅花91分鐘就登頂，再度創下歷史新紀錄。而在他爬完後，民眾也終於鬆一口氣，開始搶跟1樓的起攀點合照，只見一大群人，伸著手摸著霍諾德剛剛爬過的地方，一起見證這創下歷史的起點，讓1樓外牆成為全新打卡景點。霍諾德在上午10點31分攻頂台北101，創下了新紀錄，也讓為他緊張的民眾們終於鬆一口氣。而在結束後，等待在台北101樓下的民眾也開始為自己記錄這歷史性的一刻，搶跟霍諾德的起攀點合照，只見有人拿著霍諾德應援牌一起拍、有人手摸柱子，感受霍諾德登頂的強心臟與勇氣，讓平常不會特別注意的1樓外牆，瞬間變成新一波打卡景點。霍諾德在完成攻頂、摸到台北101避雷針後，全場粉絲替他歡呼。霍諾德隨後也穿上早就放在塔頂的裝備，以垂吊方式下到有電梯的樓層，驚悚畫面堪比阿湯哥電影《不可能的任務》。而他的老婆桑妮（Sanni McCandless）早在約91層樓處做等待，要第一時間與霍諾德會合。只見霍諾德看到老婆後，立刻脫下裝備，上前給老婆一個大大的擁抱，兩人還不顧鏡頭拍攝，就大方放閃，不僅給彼此深情一吻，霍諾德更拿出手機自拍，和老婆一起留下這難能可貴的高空合照。桑妮看到霍諾德平安歸來也藏不住內心激動，不停跟霍諾德說：「我好擔心你」，她表示自己害怕霍諾德會受到高溫、風速影響，她看在眼裡也非常緊張，霍諾德則笑說他爬到一半確實覺得有點熱，但這體驗他真的覺得「太棒了」。