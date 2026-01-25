我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午挑戰徒手攀爬台北101成功，全球在過程中都屏息以待。前衛福部次長王必勝在臉書表示，霍諾德完成挑戰，也恭喜台北101成功結合Netflix直播做了很棒的行銷，坦言「如果我是101董事長，怎麼樣也不會答應這個案子的。我覺得賈董事長（台北101董事長賈永婕）膽識不輸Alex，哈哈。」Netflix在《赤手獨攀臺北101：直播》全程播放霍諾德登頂過程，最後以91分鐘完成攻頂，寫下歷史。王必勝表示，恭喜霍諾德完成無繩索台北101大樓攀爬，也恭喜台北101成功結合Netflix直播做了很棒的行銷。當他聽聞101答應這個專案，其實心裡是很訝異的。101是台灣的重要象徵之一，又是官派董事長，萬一發生什麼狀況，不只是一個意外事故，而是一個政治災難。但當他在看了全部轉播後，就比較能理解101和Netflix為何會答應這趴，當然Alex本身過去的成功案例，包括酋長岩、格陵蘭冰山等等，難度比101高的多，也是看起來輕鬆過關，而且他雖然是瘋狂的冒險者，但不論在準備或實際執行上，卻讓人有一種矛盾的安定感。他最後表示，「不過如果我是101董事長，怎麼樣也不會答應這個案子的。我覺得賈董事長膽識不輸Alex，哈哈」，感謝Alex及各團隊，帶給我們刺激又特別的星期日早晨！