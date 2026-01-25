我是廣告 請繼續往下閱讀

霧峰區桐林社區活動中心長期受漏水所苦，市議員張芬郁去年勘災時目睹「屋外大雨、屋內小雨」的慘況，積極協調相關單位。在民政局與霧峰區公所支持下，修繕工程已啟動，預計於農曆年前完工，讓社區長輩能有乾淨舒心的活動空間。桐林社區發展協會執行長林淑鈴表示，去年7月31日豪大雨期間，議員張芬郁冒雨前來勘災，令志工們備感溫暖，直言議員就像「風雨故人來」，解決了困擾協會許久的漏水難題。張芬郁指出，桐林地區擁有獨特的生態環境，理事長江榮富與執行長林淑鈴等人默默守護貓頭鷹棲息地20餘年，並將活動中心打造為長輩交流、分享農產的溫馨據點。為保全這處具特色的社區基地，去年已陸續完成周遭步道與平台修繕，隨後針對漏水嚴重的北側牆面與三樓頂樓規劃補修工程。霧峰區長張慶庸表示，民政局長吳世瑋對此案高度重視並撥款支持。經公所多次會勘，確認漏水主因為屋頂鋼板鏽蝕、表層風化及排水阻塞。工程將更換彩色鋼板、補修牆面與地面，並增設三樓不鏽鋼防護網以阻絕雜物，確保工程在春節前如期如質完成。