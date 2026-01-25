中油自明（26）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。
中油表示，本週受美國加強對伊朗原油出口制裁影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收0.1元。吸收金額如附表。
本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。
亞鄰油價資訊請參考全球資訊網產品與服務--產品價格與資訊－亞鄰各國比較表
我是廣告 請繼續往下閱讀
本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。
亞鄰油價資訊請參考全球資訊網產品與服務--產品價格與資訊－亞鄰各國比較表