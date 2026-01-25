我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥公牛隊於25日在聯合中心球館迎來極具歷史意義的一夜。在傳奇球星德里克·羅斯（Derrick Rose）的球衣退役儀式見證下，公牛隊憑藉凱文·赫爾特（Kevin Huerter）在比賽第四節倒數0.2秒的底角準絕殺三分球，最終以114：111險勝波士頓塞爾提克。公牛不僅豪取四連勝，更為這場盛大的「羅斯退役之夜」畫下完美句點。今日賽前，公牛隊官方社群平台曬出了一張令球迷淚目的合照，並配文「家庭團聚時刻」。為了慶祝羅斯的球衣退役，昔日戰友悉數到場。合照名單從左至右依序為：洛爾·鄧(Luol Deng)、科沃爾(Kyle Korver)、泰魯斯·托馬斯(Tyrus Thomas)、基斯·博甘斯(Keith Bogans)、科特·托馬斯(Kurt Thomas)、德魯·古登(Drew Gooden)、安德烈·諾西奧尼(Andres Nocioni)、本·戈登(Ben Gordon)、詹姆斯·約翰遜(James Johnson)、塞福洛沙(Thabo Sefolosha)、德里克·羅斯(Derrick Rose)、阿隆·格雷(Aaron Gray)、伊托萬·摩爾(E'Twaun Moore)、約翰·盧卡斯三世(John Lucas III)、喬金·諾阿(Joakim Noah)、斯卡拉布萊恩(Brian Scalabrine)、理查德·漢密爾頓(Richard Hamilton)、泰·吉布森(Taj Gibson)。本場比賽雙方拉鋸激烈。塞爾提克球星杰倫·布朗（Jaylen Brown）在比賽結束前14.2秒強勢切入得分追平比數，他全場轟下最高33分。然而，公牛隊展現韌性，最後一波進攻成功找到埋伏在底角的凱文·赫爾特，他冷靜出手命中三分長虹，留給對手僅0.2秒，成功終結比賽。有趣的是，赫爾特今天就是穿著羅斯1號球衣進場致敬，而他也在關鍵時刻展現前輩的殺手特質，公牛隊此役以柯比·懷特（Coby White）攻下22分為最高，近期表現亮眼的杰倫·史密斯（Jalen Smith）也貢獻14分，達成連續七場得分上雙的個人紀錄。公牛隊總教練比利·多諾萬（Billy Donovan）賽後坦言，隨著杰倫·史密斯與尼古拉·武切維奇（Nikola Vucevic）的「雙塔組合」打出極佳化學反應，球隊正面臨幸福的抉擇。雖然喬許·吉迪（Josh Giddey）已傷癒回歸但仍有上場時間限制，但史密斯先發期間公牛取得6勝2敗的佳績，讓教練團必須重新評估先發陣容。