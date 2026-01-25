我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府消防局(24)日「119 消防節」活動中，特別為兩位特殊的「搜救英雄」辦理退役與感謝儀式。服役多年的路徑搜救犬 JACOB 與 WONDER 圓滿達成任務，由局長孫福佑親自頒發退役證書及紀念領巾，感謝牠們多年來在災難現場無聲卻堅定的付出。此次退役的兩隻搜救犬皆具備極高專業素養。JACOB（米克斯狼犬）於2016 年入隊，WONDER（拉不拉多犬）則於 2018 年加入搜救行列。兩犬均通過嚴苛的「德國聯邦救難犬協會（BRH）」路徑追蹤犬認證，擁有在複雜地形中精準辨識氣味、標示搜尋方向的高超能力。服役期間，JACOB與WONDER多次參與重大山域及都市搜救任務。其中，JACOB更曾於2025年參與花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決的艱辛救災行動，在極端惡劣的環境下，協助搜救隊伍縮減搜尋範圍，大幅提升救援效率，是團隊中不可或缺的戰力。消防局長孫福佑表示，搜救犬的養成極為不易，需經歷長年高強度訓練並與領犬員建立極深默契。此次退役不僅象徵階段性任務的圓滿，更體現了消防局對搜救犬「動物福祉」的重視，希望辛苦多年的英雄能安享晚年。針對JACOB與WONDER的退休去處，消防局表示將依「搜救犬退(除)役執行辦法」辦理領養。領養資格將優先開放給台中市政府消防局與市府員工（含志工），若無合適對象，後續將開放一般市民認養，確保牠們能在充滿愛心的家庭中，度過平穩的退休時光。