霍諾德成功登頂101 攀岩教練曝最難關卡

▲攀岩教練指出，霍諾德攀爬101過程中，最難的環節是側邊的「龍形藝術裝置」。（圖／記者葉政勳攝）

霍諾德體能真的誇張 小臂充血爬完全程

▲霍諾德透過「Campus（不用腳只用上肢攀爬）」的技巧把自己的身體帶往高處，藉此通過建築物層層向外推高的牆面。（圖／林佳妤提供）

霍諾德倒掛台北101上空 攀岩教練現場看到哭

▲霍諾德站上第一個古代銅幣花紋處，引起地面民眾尖叫。（圖／記者蕭涵云攝）

▲霍諾德攀爬台北101時，桃園PASSION攀岩館店長林佳妤就坐在Netflix主持台的下方。（圖／林佳妤提供）

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午在Netflix直播節目中，花費1小時31分鐘完成台北101的「徒手攀登」，受邀至現場觀看的桃園PASSION攀岩館店長林佳妤表示，林佳妤分享，今天霍諾德在攀爬過程中，自己就坐在Netflix主持台的下方，大約在起登1層半之後看見霍諾德的身影，不斷往上過程中，最令人緊張的就是台北101側邊的「龍形藝術裝置」，林佳妤說明，今天霍諾德在攀爬時可以發現，中段開始因為體力消耗速度放慢許多，這時不少人都替他捏把冷汗，，眾人也都鬆一口氣。林佳妤提及，霍諾德今天爬台北101其實沒有安排太多休息，，尤其是台北101外牆必須用很多「捏」的動作，，從直播畫面非常清楚。林佳妤也說到，霍諾德爬101大家認為最精彩的肯定是在圓環橋段「放手倒掛」的畫面，事實上，這種休息方式在攀岩相當常見，，「但我們不知道101圓環那邊的縫隙好不好扣，且高度非常高，這才是最難得的部分。」林佳妤感性說道，今天一切都非常美好，不管是霍諾德的精神、天氣、Netflix拍攝團隊、台北101所有相關人員，對攀岩愛好者來說，霍諾德在台灣爬101真的是很不真實的事，