美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午在Netflix直播節目中，花費1小時31分鐘完成台北101的「徒手攀登」，受邀至現場觀看的桃園PASSION攀岩館店長林佳妤表示，「他登頂那刻我直接哭出來，尤其是Alex在101圓環的地方放手休息時，全場民眾都在幫他加油，讓這位傳奇本人就在台北爬101這件事，體感變更加不真實。」
霍諾德成功登頂101 攀岩教練曝最難關卡
林佳妤分享，今天霍諾德在攀爬過程中，自己就坐在Netflix主持台的下方，大約在起登1層半之後看見霍諾德的身影，不斷往上過程中，最令人緊張的就是台北101側邊的「龍形藝術裝置」，因為該部分的「金屬「Pinch（捏點）」非常不好掌握，且霍諾德在進行「橫渡」時，101窗框很窄，比起101向外傾斜的竹節型結構部分，「龍形藝術裝置」算是過程中最困難的部分。
霍諾德體能真的誇張 小臂充血爬完全程
林佳妤說明，今天霍諾德在攀爬時可以發現，中段開始因為體力消耗速度放慢許多，這時不少人都替他捏把冷汗，不過在看到霍諾德奮力通過「竹節外傾面」後，還能不斷以「Campus（不用腳只用上肢攀爬）」的技巧把自己的身體帶往高處，藉此通過建築物層層向外推高的牆面，就知道霍諾德狀態維持的非常好，眾人也都鬆一口氣。
林佳妤提及，霍諾德今天爬台北101其實沒有安排太多休息，而這次攀登最多另一項難處就是「重複使用同一肌群發力導致疲憊加劇」，尤其是台北101外牆必須用很多「捏」的動作，連續的握力考驗也讓霍諾德的小臂整個充血，從直播畫面非常清楚。
霍諾德倒掛台北101上空 攀岩教練現場看到哭
林佳妤也說到，霍諾德爬101大家認為最精彩的肯定是在圓環橋段「放手倒掛」的畫面，事實上，這種休息方式在攀岩相當常見，通常中階以上的攀岩者都能做到，透過特殊的腳法、核心肌群支撐身體，手就能完全放鬆，「但我們不知道101圓環那邊的縫隙好不好扣，且高度非常高，這才是最難得的部分。」
林佳妤感性說道，今天一切都非常美好，不管是霍諾德的精神、天氣、Netflix拍攝團隊、台北101所有相關人員，對攀岩愛好者來說，霍諾德在台灣爬101真的是很不真實的事，「很慶幸台北101能夠同意拍攝，希望透過霍諾德帶給大家的感動，讓更多人接觸攀岩，甚至是認識台灣。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
林佳妤分享，今天霍諾德在攀爬過程中，自己就坐在Netflix主持台的下方，大約在起登1層半之後看見霍諾德的身影，不斷往上過程中，最令人緊張的就是台北101側邊的「龍形藝術裝置」，因為該部分的「金屬「Pinch（捏點）」非常不好掌握，且霍諾德在進行「橫渡」時，101窗框很窄，比起101向外傾斜的竹節型結構部分，「龍形藝術裝置」算是過程中最困難的部分。
林佳妤說明，今天霍諾德在攀爬時可以發現，中段開始因為體力消耗速度放慢許多，這時不少人都替他捏把冷汗，不過在看到霍諾德奮力通過「竹節外傾面」後，還能不斷以「Campus（不用腳只用上肢攀爬）」的技巧把自己的身體帶往高處，藉此通過建築物層層向外推高的牆面，就知道霍諾德狀態維持的非常好，眾人也都鬆一口氣。
林佳妤提及，霍諾德今天爬台北101其實沒有安排太多休息，而這次攀登最多另一項難處就是「重複使用同一肌群發力導致疲憊加劇」，尤其是台北101外牆必須用很多「捏」的動作，連續的握力考驗也讓霍諾德的小臂整個充血，從直播畫面非常清楚。
林佳妤也說到，霍諾德爬101大家認為最精彩的肯定是在圓環橋段「放手倒掛」的畫面，事實上，這種休息方式在攀岩相當常見，通常中階以上的攀岩者都能做到，透過特殊的腳法、核心肌群支撐身體，手就能完全放鬆，「但我們不知道101圓環那邊的縫隙好不好扣，且高度非常高，這才是最難得的部分。」
林佳妤感性說道，今天一切都非常美好，不管是霍諾德的精神、天氣、Netflix拍攝團隊、台北101所有相關人員，對攀岩愛好者來說，霍諾德在台灣爬101真的是很不真實的事，「很慶幸台北101能夠同意拍攝，希望透過霍諾德帶給大家的感動，讓更多人接觸攀岩，甚至是認識台灣。」
更多「攀登101」相關新聞。