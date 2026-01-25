我是廣告 請繼續往下閱讀

艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9點展開徒手攀登台北101大樓的極限挑戰，總共費時91分鐘完成攻頂。事後霍諾德接受訪問，透露攻頂時看到風景非常漂亮，但也要小心別掉下去，結婚生子後的確會更加謹慎。主持人問霍諾德的老婆桑妮（Sanni McCandless），對於老公的瘋狂有什麼想法時，桑妮笑說，有些提案的確會被說「這沒那麼適合結婚的男人」，但作為妻子總是全力支持。霍諾德今年已經40歲了，雖然從事攀岩運動許多年，但這期間也歷經結婚生子，主持人好奇問他在面對挑戰決策時，心態有沒有改變，霍諾德坦言，的確在目標上要更加精挑細選，「但不影響我對攀岩的熱情，只是執行的時候會更加謹慎。」霍諾德的老婆桑妮聽了則笑說，「有時候我也會建議他不要做某些事，有時候我會說『這沒那麼適合成家的男人吧』！」但桑妮也說，作為妻子，她依舊給予支持和鼓勵，只要老公做了決定，就不會再去阻擋，或是說服他不要做，「我就是幫著他在訓練準備的過程給予鼓勵，心情上完全支持，不論發生什麼事，我都會在他旁邊保持樂觀，保持正向。」登頂的那一瞬間，霍諾德說天氣非常好，景色也很漂亮，「當然也要盡可能保持平衡不要掉下去，前兩天天空比較灰暗，今天很晴朗飾演很清晰，台北風景很美。」