美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午挑戰徒手攀爬台北101，最後以91分鐘時間登頂成功。「財經網美」胡采蘋在臉書表示，赤手空拳爬101真的是我此生看過最恐怖的thriller film（驚悚片），「從頭到尾都沒有殺人魔或鬼跳出來，但真的超驚嚇，那些嘴砲爬101很簡單的人麻煩明天就上，千萬不要不去。」Netflix在《赤手獨攀台北101：直播》全程播放霍諾德登頂過程，最後以91分鐘完成攻頂，期間他不斷攀爬流暢，甚至在空中定格切換音樂，而無論是台灣或全球觀眾都持續屏息以待，直到他挑戰成功。胡采蘋表示，這是她此生看過最恐怖的驚悚片，101 每一節都是仰角向上的，不是直立的牆面，全身是仰角上爬，比攀岩還恐怖。而且還有好幾個竹節的銀色鑲嵌，到現在我也沒想明白他到底是扒住了哪裡，看了超抖，Alex好幾段是雙腳騰空或輕躍上去的，「看到一半嚇得我趕快關掉，我承認後半部是剛剛開Netflix快轉看完的。」Disney+有登山家金國威為Alex拍攝的紀錄片赤手登峰Free Solo，2019年的奧斯卡最佳紀錄片，非常值得一看；但沒想到Live直播比紀錄片恐怖太多了，「從頭到尾都沒有殺人魔或鬼跳出來，但真的超驚嚇，那些嘴砲爬101很簡單的人麻煩明天就上，千萬不要不去。」