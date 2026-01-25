我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德被問挑戰完台北101後，下一步的計劃為何，本人笑說應該會花很多時間在飛機上休息。（圖／Alex Honnold IG）

美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日早上9點以徒手無繩索的方式，成功攀登高達508公尺的台北101，他稍早參加全球記者會，被主持人問結婚生子後，有沒有改變任何挑戰的決策，霍諾德表示：「不影響我對攀岩的熱情，但執行時會更加謹慎！」美國體育主播、記者會主持人Elle Duncan詢問霍諾德：「你已經40歲了，結婚有孩子，現在成家、生子之後心情和決策會有改變嗎？」對此，霍諾德答覆：「的確花很多時間跟家人共處，對未來的目標和活動更加精挑細選，不過不影響我對攀岩的熱情，但執行時會更加謹慎，所以對我來說心情上會更加謹慎！」此外，主持人問霍諾德挑戰完台北101後，下一步的計劃是什麼，霍諾德笑說，應該會花很多時間在飛機上休息，以及飛回家享受家庭時光，還有維持訓練、保持訓練，並不會刻意追求更大或更瘋狂的目標，會讓合適的計畫在對的時間發生。今天上午11點左右，霍諾德順利攀至台北101塔尖，態度從容地站在避雷針旁邊，他環顧一下四週，調整腰間的鎂粉袋，接著向地面的群眾揮揮手，不久從口袋中拿出手機，舉起手自拍，留下經典的歷史畫面。