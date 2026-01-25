我是廣告 請繼續往下閱讀

中共日前宣布中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，決定立案調查。對於習近平整肅張又俠，政經評論員吳嘉隆評論，這與委內瑞拉中國雷達完全失靈有關，嚴重打擊中國威望與信譽，有人認為如此以來習近平將失去制衡將對台為所欲隨，但以北韓金正恩為例，有因為大權在握就對南韓發動攻擊嗎？且中共軍事指揮系統在政變之下等於崩潰無法運作，顯示美國總統川普的極限施壓確實有效，習近平無能得到印證，「習近平會更有狀況」！吳嘉隆表示，張又俠有狀況，但是習近平會更有狀況，在中共的歷史上，大官會被政治清算，這種案例很多，反正捲入權力鬥爭，但是從來沒有一個掌握實權的中央軍委第一副主席，在任上被抓、被清算，這樣的事從來沒有過。吳嘉隆認為，張又俠目前有狀況，但有待確認，值得繼續觀察下去，先別急著下結論。畢竟張又俠不是好惹的，表面上習近平搬出來的理由叫做違法違紀，最近很多中共高階軍事將領被清算，都是用反貪腐做理由，當然這真的只是表面，張又俠的情況比較特別，習近平真正的理由，除了大家看得到的權力鬥爭之外，可能還有一件事情，那就跟委內瑞拉有關。吳嘉隆提及，委內瑞拉用的中國雷達系統，在美軍活抓馬杜洛過程中完全失靈，讓美軍如入無人之境。這件事情很嚴重，不但顯示中共沒有能力保護他的小弟，而武器系統顯然根本不是美軍的對手，對中共在國際上的威望與信譽有嚴重的打擊。吳嘉隆提到，這件事情要追究到張又俠擔任裝備發展部部長，以及其所培養的接班人等。習近平認為嚴重失職，打造出一些不堪一擊的武器系統，這才能說明為什麼是在今年一月下旬才對張又俠動手。吳嘉隆估計張又俠沒有這麼容易被拿下，習近平的宣傳系統搶先官宣，只能算是權力鬥爭的一部分情節。而問題來了，習近平等於對張又俠攤牌，等於正式對決了，於是不管最後結局如何，對中共政治局面來講都是嚴重的，都相當於是一場政變。吳嘉隆指出，中共的整個軍事指揮系統在這樣的政變之下，等於崩潰無法運，有些人以為習近平將失去制衡的對手，所以可能在台灣方面為所欲為，冒險一搏。可是如果要講在高層沒有制衡的對手，那麼去看一下北韓金正恩，有因為大權在握就對南韓發動攻擊嗎？吳嘉隆表示，從大環境來講，川普對中國是極限施壓，中國經濟顯然崩壞，於是黨內要習近平承擔責任，還有從中東到南美洲，中國的影響力在急遽消退，所以認為習近平其實遇到更大的難題。現在川普又拿格陵蘭島來對中國說事，宣稱是在對付中國，習近平難以應對，所以在內部掀起權力鬥爭，確實也可以轉移焦點，讓自己不要太難堪。吳嘉隆認為，表面上張又俠有狀況，但實際上習近平可能是更有狀況。如果是習近平對張又俠政變成功，那麼中國真的會按照習近平的節奏繼續崩壞下去。如果是習近平失敗，那他真的會被拿下，然後中國大變天，局面才是真正混亂，估計習近平造成的爛攤子，沒有人能收拾，新上來接班的人，到時候恐怕又要下台。最後吳嘉隆說，無論目前北京權力鬥爭結局如何，不得不承認川普極限施壓確實有效，習近平的無能確實得到印證，換個角度來講，2026年的第一隻黑天鵝出來了，那就是中國的政變與經濟的更加收縮。