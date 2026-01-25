我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德腰上白色小背包爆紅！「台北101專屬」內行敲碗想買

眼尖發現霍諾德攀爬途中腰上的攀岩粉袋，上面竟然印有台北101的圖案

▲霍諾德今（25）日挑戰徒手攀爬台北101，由Netflix提供全程直播，就有民眾眼尖發現霍諾德使用的攀岩粉袋竟印有台北101圖案。（圖／記者葉政勳攝）

甚至有內行人起底這款包包的真實身分，「Black diamond為了Alex做的限定版，全球只有20個」。

霍諾德腰包全球僅20個！Black Diamond宣布免費送

但品牌驚喜宣布，剩餘的19款將免費贈送給大眾，且每款都有霍諾德本人的親筆簽名，只要達成相關條件即可參加抽獎，並將於1月30日（五）隨機抽出得獎者

▲艾力克斯．霍諾德本次攀爬所使用的攀岩粉袋，是由知名戶外探索品牌Black Diamond特別訂製的專屬款。（圖／IG@blackdiamond）

🟡Black Diamond 台北101攀岩粉袋抽獎規則