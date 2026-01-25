美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日成功挑戰徒手攀爬台北101外牆，僅花91分鐘就寫下歷史，攀爬過程中的一舉一動都成為外界關注焦點，就有民眾發現霍諾德全程背著白色攀岩粉袋，竟是由知名品牌「Black Diamond」推出的台北101專屬特製款，加上霍諾德本人持有，全球限量僅20個，官方今日也霸氣宣布，將免費送出剩餘的19個，只要參加抽獎活動就有機會拿到。
霍諾德腰上白色小背包爆紅！「台北101專屬」內行敲碗想買
霍諾德今日挑戰徒手攀爬台北101，過程一舉一動都受到外界關注，就有民眾在Threads分享，眼尖發現霍諾德攀爬途中腰上的攀岩粉袋，上面竟然印有台北101的圖案，讓他不禁大讚「太強的小巧思」。
貼文曝光後，隨即吸引眾多民眾熱議，「那個包超好看」、「有發現，超可愛的！也是很棒的行銷」、「我有發現！超可愛」、「要紅了」，甚至有內行人起底這款包包的真實身分，「Black diamond為了Alex做的限定版，全球只有20個」。
霍諾德腰包全球僅20個！Black Diamond宣布免費送
據悉，「Black Diamond」是世界知名戶外探索品牌，針對登山攀岩用品都有涉略，本次霍諾德挑戰徒手攀爬台北101，品牌為了紀念這次創歷史紀錄的挑戰，特別準備了台北101專屬訂製版，上頭印有台北101大樓造型，顏色部分則有紅白色、藍黑色、黑色與白色等4款。
Black Diamond說明，該款製造數量極少，其中一個由霍諾德本人使用，但品牌驚喜宣布，剩餘的19款將免費贈送給大眾，且每款都有霍諾德本人的親筆簽名，只要達成相關條件即可參加抽獎，並將於1月30日（五）隨機抽出得獎者，未來也將積極洽詢本款粉袋是否還有其他收藏可能，如有好消息會再跟外界分享。
🟡Black Diamond 台北101攀岩粉袋抽獎規則
📍步驟1：追蹤@blackdiamond
📍步驟2：在留言區標記3位朋友
📍加碼抽獎機會：將貼文分享到IG限時動態，並標記@blackdiamond即可。
Black Diamond
我是廣告 請繼續往下閱讀
霍諾德今日挑戰徒手攀爬台北101，過程一舉一動都受到外界關注，就有民眾在Threads分享，眼尖發現霍諾德攀爬途中腰上的攀岩粉袋，上面竟然印有台北101的圖案，讓他不禁大讚「太強的小巧思」。
霍諾德腰包全球僅20個！Black Diamond宣布免費送
據悉，「Black Diamond」是世界知名戶外探索品牌，針對登山攀岩用品都有涉略，本次霍諾德挑戰徒手攀爬台北101，品牌為了紀念這次創歷史紀錄的挑戰，特別準備了台北101專屬訂製版，上頭印有台北101大樓造型，顏色部分則有紅白色、藍黑色、黑色與白色等4款。
Black Diamond說明，該款製造數量極少，其中一個由霍諾德本人使用，但品牌驚喜宣布，剩餘的19款將免費贈送給大眾，且每款都有霍諾德本人的親筆簽名，只要達成相關條件即可參加抽獎，並將於1月30日（五）隨機抽出得獎者，未來也將積極洽詢本款粉袋是否還有其他收藏可能，如有好消息會再跟外界分享。
📍步驟1：追蹤@blackdiamond
📍步驟2：在留言區標記3位朋友
📍加碼抽獎機會：將貼文分享到IG限時動態，並標記@blackdiamond即可。
Black Diamond
更多「攀登101」相關新聞。