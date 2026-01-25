我是廣告 請繼續往下閱讀

為解決營建土石方去化問題，高雄市政府配合中央政策，推動營建剩餘土石方在出土端落實查驗，只要沒有參雜不得進場的營建廢棄物，就能「從營建工地A點直送最終場所C點」新制。對此，不少營建業者都大為肯定，市府率全國之先提出配套措施，除了化解去化的燃眉之急，的是不用再忍受不肖的土資場業者不合理的哄抬價格，直接由政府導正失靈的市場價格跟秩序。根據高市推出的「A點直送C點」的新制，就是出土端的A點，就先導入電子聯單、GPS即時定位、電子圍籬及影像監控等科技管理措施，工務局並派員查驗，確保營建剩餘土石方不含營建廢棄物；而收受端C點，將在港區加強管控與稽查，落實A到C全流程管理。此法減省了進入原本位於中間收容處理的B點，也就是所謂的「土資場」，讓處理流程更加便利和順暢。有營建業者表示，「同業間大家普遍都很肯定市府的做法，因為不用再忍受土資場的哄抬跟黑箱報價」。據瞭解，一些不肖的土資場業者坐地起價，喊出每立方米2,000元到3,000元以上的價格，不僅嚴重超出市場行情，也導致工程土石方無法順利外運，嚴重影響公共工程與民間建案的推動。對此，營建業者指出，面對土資場業者壟斷市場、不透明的報價，大家急得幾乎要炸鍋。所幸，高雄市政府即時出手，打破這個不正常的市場，讓價格回歸合理費用，也提供南星港區土地作為去處。現在全國因為土方問題導致建設停擺之際，高雄則是已有不少同業間的相關工程，已陸續恢復進行。據報載，過往營建剩餘土石方清運案件中，只要從土資場運出的土方一般認為就是經過篩分處理的土石，但實際上部分經過B點的土資場業者並未按照規定處理，進而發生亂倒營建剩餘土石方的狀況，甚至遭到檢調起訴的案例也不少。這次對於高市府積極推動配套新制，率先解決當前土方之亂的問題，營建業者盛讚，高市府此舉建立更透明且可監督的體系，健全整個處理流程，杜絕土石濫倒的情形。