▲賈永婕（左）今日一早就現身台北101替霍諾德加油、打氣，對方挑戰結束後，兩人相互擁抱。（圖／賈永婕的跑跳人生IG）

▲台北101董事長賈永婕（右）日前透露內幕，指出自己上任1個月左右，霍諾德就親自寫信來，很有誠意地表示「一直以來我都很想要攀爬挑戰台北101，這是我的心願」，強調絕對不是玩命，是很謹慎的評估，終於讓賈永婕點頭開綠燈。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

40歲美國極限攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日早上9點，以徒手無繩索的方式，成功攀登高達508公尺的台北101，命懸一線的狀態讓收看Netflix直播及現場的觀眾都替霍諾德捏把冷汗，不少大陸網友也關注此歷史創舉，有人認為，101的含金量因此變更高，誇讚董事長賈永婕的行銷能力「很厲害」。由於中國大陸無法以正常管道收看Netflix，許多網友鎖定微博由他人翻拍的畫面、影片，以關注霍諾德攀登台北101的盛事，討論度相當熱烈，關鍵字「台北101」也登上熱搜冠軍，有人表示：「天啊！這真的是人類的創舉」、「我都不敢看」、「牛逼呀」、「救命！我已經腿軟」、「這回101的含金量又上去了！賈永婕厲害！」13年前，霍諾德即申請攀登台北101，遭官方以安全考量、來不及籌備拒絕，101董事長賈永婕日前透露，霍諾德去年10月來台灣場勘，並親自寫信給她，除了表達想挑戰攀登101的心願，也強調自己家庭美滿、有一對可愛的兒女，「我絕對不是玩命」，每一項挑戰都是經過精密的科學評估和經驗，這份對生命的尊重與謹慎態度，成為賈永婕點頭同意的重要關鍵。霍諾德日前接受外媒專訪，透露屆時只會帶粉袋、穿褲子和T恤及特製的攀岩鞋攀爬台北101，被問及Netflix是否幫他規劃安全網，霍諾德說：「沒有安全網，我30年的攀登經驗就是安全網。」他也表示，透過這次企劃，想告訴大眾：「這看起來很瘋狂，很不可思議，但如果你畢生投入這項技藝，並且練習足夠，終究會發現它並不如想像中的困難。」此外，賈永婕日前發長文，回應部分輿論對於霍諾德攀爬101沒有安全網是「不負責任的賭博」、「不良示範」，或是假若挑戰失敗會損及台灣的國際形象，對此，賈永婕強調，徒手攀爬（Free Solo）本身即為國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。賈永婕也說，風險存在，並不等於社會不該容許，因為做任何事都有風險，「文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險」，且將極限運動一律貼上錯誤示範的標籤，反而傳遞一種保守而矛盾的價值觀，讓她大嘆：「保守思維真是可怕！」