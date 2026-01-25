我是廣告 請繼續往下閱讀

世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）持續展現統治力！今（25）日下午在羅德拉沃球場面對第19種子、美國好手保羅（Tommy Paul）的強力挑戰，艾卡拉茲雖在首盤遭遇苦戰，但最終仍技高一籌，以7；6（6）、6：4、7：5直落三勝出，不僅連續第三年闖入澳網8強，本屆賽事至今更是維持「一盤未失」的完美金身。這場耗時2小時44分鐘的激戰，堪稱是艾卡拉茲本屆澳網至今遇到的最大考驗。面對過去曾兩度擊敗過他的保羅，艾卡拉茲開賽一度陷入亂流，首盤遭對手破發後以2：4落後。不過球王隨即穩住陣腳，將比賽逼入搶七局。搶七局中，保羅雖然用一記精彩的反拍直線穿越球化解了第一個盤末點，但在關鍵的6：6平手時，卻發生致命的雙發失誤（Double Fault），直接將首盤勝利拱手讓給艾卡拉茲。取得領先後，艾卡拉茲氣勢大振，第二盤第三局隨即破發得手。他全場轟出35記致勝球，尤其是招牌的正手拍結合了狂暴的旋轉與速度，讓現場觀眾驚呼連連，也讓保羅難以招架。儘管保羅在第三盤試圖頑抗，甚至化解了3個破發點，但在關鍵第11局仍再度失守。艾卡拉茲最終穩穩保發，將雙方對戰紀錄改寫為6勝2敗。年僅22歲的艾卡拉茲目前正朝著偉大的歷史紀錄邁進：若能奪下本屆澳網冠軍，他將集齊四大滿貫金盃，並超越同胞傳奇納達爾（Rafael Nadal），成為史上最年輕完成「生涯全滿貫」的男子球員。晉級8強後，艾卡拉茲下一輪的對手將是地主希望德米納爾（Alex de Minaur）與哈薩克名將布布里克（Alexander Bublik）之間的勝方。