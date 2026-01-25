我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕完成此次創舉，興奮喊加薪。（圖／翻攝自IG@janet_chia_）

艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9點展開徒手攀登台北101大樓的極限挑戰，總共費時91分鐘完成攻頂。事後霍諾德接受訪問，竟然說台北101是一個很適合家庭的攀爬點，相較其他偏遠山脈，爬台北101還能跟孩子視訊，明天就能飛回家，「很Chill欸！」把所有人逗樂，而台北101董事長賈永婕對於完成這次的創舉，在Threads上高喊想加薪。霍諾德在爬完101之後接受訪問，坦言一開始也滿緊張，但看到這麼多支持他的粉絲，心情越來越愉快，而最後他竟然給出一個結論，就是台北101是一個「家庭友善」的攀爬點。霍諾德說，比起那些大山脈，或是很遠的高山，要在冰川、帳篷裡面住好幾個月，手機還沒有訊號，但如果爬101，還能跟孩子視訊，隔天就能飛回家，「我想說哇！很Chill欸，這裡非常現代化，減少了遠離孩子們的時間。」主持人聽完之後傻眼喊，「我想這棟大樓有新的廣告標語了，『家庭友善的攀爬地點』。」把眾人逗樂。不少網友都留言，「原來101正確打開方式是這樣」、「越來約欣賞Alex」、「明天開始一堆人開始攀爬」、「媽媽會說，數到三給我下來」。事實上，霍諾德在10幾年前就曾申請過要攀爬101，但當時因安全考量遭到拒絕，去年他再度寫信給董事長賈永婕，才促成了這次的創舉，賈永婕也在社群平台海巡，大讚101的員工，還在蔡英文的PO文底下回應，「我超棒的！101超棒的，我們可以加薪嗎」。