▲前雛量級冠軍『蜜糖』奧馬利（Sean O'Malley，左）在聯合主賽與中國格鬥一哥宋亞東激戰三回合，第三回合末段以重拳與膝擊掀起猛攻，最終以三個29：28的比數驚險勝出。（圖／美聯社／達志影像）

終極格鬥冠軍賽UFC 324大賽於今（25）日在拉斯維加斯T-Mobile體育館震撼登場。備受矚目的主賽事中，37歲的美國硬漢「平頭哥」蓋奇（Justin Gaethje）給超新星平布雷特（Paddy Pimblett）上了一堂震撼教育課。雙方上演了一場足以問鼎「年度最佳格鬥」的激戰，最終Gaethje以一致判定擊碎了Paddy的不敗金身，生涯第二度奪下UFC輕量級臨時冠軍腰帶。這場新老對決打得火花四射。面對近期氣勢如虹、在UFC保持7戰全勝的Paddy Pimblett，經驗老道的Gaethje展現了驚人的抗擊打能力與重拳火力。經過五回合的浴血奮戰，三位裁判分別給出了48：47、49：46、49：46的分數，一致判定由Gaethje獲勝。這場勝利讓37歲的Gaethje繼2020年5月後，再度披上輕量級臨時冠軍的榮耀，近期拉出一波二連勝，近5戰拿下4勝，證明自己仍是該量級最恐怖的選手。反觀31歲的Paddy Pimblett則吞下UFC生涯首敗，個人長達9連勝的紀錄也就此畫下句點。在聯合主賽方面，前雛量級冠軍「蜜糖」奧馬利（Sean O'Malley）與中國格鬥一哥「功夫小子」宋亞東激戰三回合。O'Malley在經歷了兩回合的膠著後，於第三節最後一分鐘發起猛攻，靠著精準的重拳與膝擊將宋亞東打得滿臉鮮血，最終以三個29：28驚險勝出。這場勝利對O'Malley至關重要，這是他自2024年3月UFC 299衛冕戰擊敗Marlon Vera後，睽違近兩年的首場勝利。在此之前，他連續兩次敗給現任冠軍Merab Dvalishvili，包含去年9月丟冠與今年6月的降伏敗。目前戰績來到19勝3敗的O'Malley賽後難掩激動，並直接向老對手、現任135磅冠軍彼得·嚴（Petr Yan）叫陣，希望能獲得冠軍挑戰權。而排名第5的宋亞東則吞下近三場比賽的第二敗，晉級之路受阻。