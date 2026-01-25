我是廣告 請繼續往下閱讀

▲24日晚間基隆湖海路轎車突冒煙爆炸起火，海巡官兵巡邏發現異狀，及時破門救出車內一男一女。（圖／翻攝畫面）

基隆市24日晚上發生一起火燒車意外。安樂區湖海路二段圓環旁，一輛停放在路邊停車格內的轎車突然冒出濃煙，隨後傳出爆炸聲響。所幸當時正在巡邏的海巡署第二岸巡隊官兵發現異狀，立刻上前查看，並在車輛全面起火前，成功將車內一對男女救出，最終無人傷亡。回顧整起事件，晚間8時20分左右，海巡署第二岸巡隊大武崙漁港安檢所官兵巡經湖海路二段時，突然聞到濃烈燒焦味，赫然發現一輛轎車後座不斷冒出火花，車內同時傳出陣陣悶響聲。官兵見狀，當機立斷強行拉開車門，合力將車內一男一女拖離車外。海巡人員一度嘗試以滅火器控制火勢，但火焰迅速蔓延至車內裝，整輛車很快陷入火海。基隆市消防局獲報後，派遣仁愛消防分隊趕抵現場，佈署水線並以泡沫灌救，約20分鐘後將火勢撲滅，但轎車已燒成骨架。這起事件中，38歲王姓女子因吸入濃煙感到頭暈，27歲陳姓男子則意識清楚，2人先蹲坐路旁休息，隨後由救護人員送往基隆長庚醫院治療，經搶救後均無生命危險。警方初步研判，起火原因疑與2人意圖尋短有關，詳細動機仍待進一步調查釐清。