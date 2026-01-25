我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽（World Baseball Classic Qualifiers）韓國國家隊總教練柳志炫因岳父辭世，將提前結束原定的台灣觀賽行程，於22日上午返國。（圖／取自KBO）

▲按一般推測，韓國對台一戰最可能的先發投手是韓華鷹22歲的火球男文東珠。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.16）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

3月8日中午12點在東京巨蛋舉行的台灣對韓國之戰，無疑是世界棒球經典賽C組預賽中最關鍵的一戰，在一般認為日本隊戰力明顯超過同組其他4隊之下，這一戰誰能勝出，很可能就會取得8強賽的美國門票。到目前為止，韓國一方從媒體到球界對台的態度已不再像過往那般高調，反而是更加緊慎戒懼，但事實上，對韓一戰，因為對方有強大外援，再加上頂尖投手戰力可能會集中在此，中華隊應該會非常難打。剛結束塞班島移地訓練行程的韓國隊，預定在2月3日公布30人正式名單，並在2月15到28日於沖繩進行第二階段集訓。到目前為止，金河成、宋成文兩位旅美大將因傷無法參戰，連部分韓媒都大喊不妙，但韓國隊因為可能得到3、4位非韓籍大聯盟球星的參戰，戰力相較上屆應該不減反增的。已經宣布將效力韓國隊的是聖路易紅雀隊後援投手Riley O’Brien，去年投出大聯盟生涯年，後援出賽42場，投48局，防禦率2.05，每局被上壘率1.15，拿手的二縫線速球均速達98哩（157.7公里），沒有意外的話，對台一戰將後援登板。另一位是底特律老虎隊28歲外野手Jahmai Jones，與O’Brien一樣都是因為母親是韓國人而取得資格，去年在大聯盟出賽72場、150打席，OPS（上壘率+長打率）高達0.937，Jones也能守二、三壘，對韓國隊戰力提升相當明顯。韓國監督柳志炫曾說，本屆賽事可能爭取到3、4位韓裔選手參戰，其他可能的人選包括剛與西雅圖水手簽約的資深外野手Rob Refsnyder，以及2023年曾在德州遊騎兵投出12勝的Dane Dunning。其中的Rob Refsnyder如果能參戰，對韓國來說絕對是天大的好消息，35歲的他出生在首爾，之後在孤兒院被一對美國夫妻收養，已經完成大聯盟生涯11個球季，2024年上場303打席OPS+ 133，去年209打席OPS+ 131。Refsnyder在上屆經典賽曾有為韓效力計劃，但因小孩剛出生而辭退，並曾提及下屆再參戰。Refsnyder剛離開效力多年的紅襪，與水手簽一年約，季後可能考慮退休，是否為他出生的國家效力，得等待進一步消息。31歲右投手Dane Dunning去年嚴重走下坡，在遊騎兵、勇士後援出賽12場，防禦率6.97，季後成為自由球員，近日剛與水手簽下小聯盟合約。除了大聯盟選手參戰的狀況，最值得讓中華隊注意的是韓國隊的投手調度策略。在C組的賽程安排上，對韓國算是相當不利，在3月5日首戰捷克之後，休兵一天，7日起一連3天先後對上日本、台灣和澳洲，其中對日、台兩戰是「晚接午」，對投手戰力是極大考驗，因此先前就有不只一家韓媒建議國家隊可以考慮放掉對日本一戰，全力拚之後對台、澳兩戰。按一般推測，韓國對台一戰最可能的先發投手是韓華鷹22歲的火球男文東珠，他在去年球季飆出生涯最快的161.4公里，也就是球迷口中的「韓國徐若熙」。文東珠去年速球均速152公里優於徐若熙的150.5公里，但徐若熙的BB/9僅1.11，優於對方的2.3。文東珠被認為會對台先發的理由是2023年亞運金牌戰曾投贏林昱珉先發的中華隊，但韓國在過去的重大國際賽中，不時有情報煙霧戰的策略，一切還很難說。對台灣可能的先發或長中繼投手，或許還有台灣球迷熟悉的郭彬、38歲的大前輩柳賢振、19歲速球均速151公里的鄭宇宙，以及韓國罕見的專用二縫線先發投手蘇衍準。至於另外兩位重量級先發投手三星獅的元兌仁與LG雙子左投孫周永，初期推測是對戰日本的重要籌碼。25歲的元兌仁是2024年的韓職勝投王，去年吃下生涯最多的166.2局，戰績12勝4敗，防禦率3.24，是當今韓職首屈一指的先發投手。元兌仁已參戰過東京奧運、2023經典賽與杭州亞運等重大國際賽，大賽經驗豐富再加上控球極佳（去年僅27次四壞球），被認為是對日本最可能的先發投手。至於27歲的孫周永是韓職最有名的左打剋星，去年吃下153局，拿下11勝，是LG雙子贏得例行賽勝率第一與總冠軍的一大功臣。如果韓國隊決定全力拚台灣一戰，而在前一晚對日本時保留投手戰力，那麼元兌仁、孫周永可能就會加進文東珠、鄭宇宙等先發投手的對台戰力評估中，那麼中華隊將會碰上當下韓國隊狀況最佳的幾位投手，戰局就更硬了。