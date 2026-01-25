唱紅抖音神曲〈綠色〉、〈你的酒館對我打了烊〉的25歲中國女歌手陳雪凝17日才風光在山西舉辦婚禮，嫁給身價據傳有4.5億的山西富商李瑞濱（Louis），怎料1週時間過去，李瑞濱就被爆出劈腿醜聞。微博上流傳一段他與前女友的對話紀錄，疑似結婚前一天還在跟前女友上床；還有網友發現他去年底與陳雪凝交往期間，跟選秀節目《創造營亞洲》的女學員完顏嘉怡似乎在北京同遊。
陳雪凝新婚尪爆劈腿 婚前1天還在約「跑友」
李瑞濱婚後僅一週就爆出劈腿醜聞，讓粉絲紛紛心疼陳雪凝遭遇。而他劈腿的對話紀錄在微博上瘋傳，疑似在與陳雪凝登記前，還約了另一名女子到北京開房；女子當時不知道他有女友，更自備了保險套避孕，事後才得知自己是小三，崩潰質問李瑞濱為什麼要這麼做，李瑞濱僅淺淺說聲：「Sorry」，毀三觀對話內容引爆討論。
不過事後這名放出對話紀錄的網友道歉，稱自己造假內容，隨後也把貼文及帳號刪除。但還是有不少人認為李瑞濱出軌是事實，應該是他透過手段逼對方刪掉證據。
《創造營》完顏嘉怡疑當小三 同遊李瑞濱
除了這名開房女子外，李瑞濱去年11月發出的出遊照片，也被網友挖出行程與《創造營》學員完顏嘉怡發過的旅遊照重疊，有落葉、夕陽、高爾夫球場等。但當時李瑞濱已認愛陳雪凝，因此完顏嘉怡被認為是「小三之一」。對此，完顏嘉怡刪除被指與李瑞濱有關的照片，並表示自己不是作賊心虛，直言：「惡意攻擊當然會刪，不是我的錯」。
針對劈腿一事，李瑞濱並未正面回應，只在24日曬出他與陳雪凝的夫妻合照，配文寫道：「一切都好」。對於外界質疑他是假富豪的攻擊，李瑞濱則公開房產地契且報警，與處理外遇醜聞的反應差別巨大，反倒讓網友覺得他刻意避重就輕。
陳雪凝關微博留言 低調未回應
而陳雪凝僅在23日PO過婚禮當天的照片，至今針對丈夫劈腿一事也沒有任何回應，但從她關閉微博評論區的舉動來看，陳雪凝應該也有看到相關消息，只不過選擇不談。這也讓粉絲擔心她是否被渣男欺負，更有酸民認為，這可能是她嫁入豪門做出的第一個妥協；事件真相究竟為何，只有當事人最清楚。
資料來源：微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
李瑞濱婚後僅一週就爆出劈腿醜聞，讓粉絲紛紛心疼陳雪凝遭遇。而他劈腿的對話紀錄在微博上瘋傳，疑似在與陳雪凝登記前，還約了另一名女子到北京開房；女子當時不知道他有女友，更自備了保險套避孕，事後才得知自己是小三，崩潰質問李瑞濱為什麼要這麼做，李瑞濱僅淺淺說聲：「Sorry」，毀三觀對話內容引爆討論。
不過事後這名放出對話紀錄的網友道歉，稱自己造假內容，隨後也把貼文及帳號刪除。但還是有不少人認為李瑞濱出軌是事實，應該是他透過手段逼對方刪掉證據。
除了這名開房女子外，李瑞濱去年11月發出的出遊照片，也被網友挖出行程與《創造營》學員完顏嘉怡發過的旅遊照重疊，有落葉、夕陽、高爾夫球場等。但當時李瑞濱已認愛陳雪凝，因此完顏嘉怡被認為是「小三之一」。對此，完顏嘉怡刪除被指與李瑞濱有關的照片，並表示自己不是作賊心虛，直言：「惡意攻擊當然會刪，不是我的錯」。
針對劈腿一事，李瑞濱並未正面回應，只在24日曬出他與陳雪凝的夫妻合照，配文寫道：「一切都好」。對於外界質疑他是假富豪的攻擊，李瑞濱則公開房產地契且報警，與處理外遇醜聞的反應差別巨大，反倒讓網友覺得他刻意避重就輕。
而陳雪凝僅在23日PO過婚禮當天的照片，至今針對丈夫劈腿一事也沒有任何回應，但從她關閉微博評論區的舉動來看，陳雪凝應該也有看到相關消息，只不過選擇不談。這也讓粉絲擔心她是否被渣男欺負，更有酸民認為，這可能是她嫁入豪門做出的第一個妥協；事件真相究竟為何，只有當事人最清楚。
資料來源：微博