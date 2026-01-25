我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動部調查，2025年調查勞工對整體工作感到滿意的比率為73.7%，感到普通者占23.2%，感到不滿意者占3.1%。（圖／取自勞動部報告）

勞動部日前公布「勞工生活及就業狀況調查統計結果」，2025年調查勞工對整體工作感到滿意的比率為73.7%。有36.3%勞工近一年有加班狀況，每月平均加班16.2%，按行業別觀察，有延長工時者以出版影音及資通訊業占48.2%最高，其次為電力及燃氣供應業47.6%，金融及保險業45.1%居第三。勞動部調查，2025年調查勞工對整體工作感到滿意的比率為73.7%，感到普通者占23.2%，感到不滿意者占3.1%。其中員工最滿意是「性別平等工作」比率達97.3%最高；其次是「同事間的相處與友誼」、「工作場所」。而員工最不滿意項目為「人事考核升遷制度」75.5%居首，其次為「工資」68.9%，「員工申訴管道暢通」59.4%居第三。針對加班部分，調查顯示有36.3%勞工過去一年有加班情況，平均每月延長工時為16.2小時。按行業別觀察，有延長工時者以出版影音及資通訊業占48.2%最高，其次為電力及燃氣供應業47.6%，金融及保險業45.1%居第三。進一步發現，近9成勞工加班有領到加班費或補休，但曾沒有領到加班費或換取補休者占比以其他服務業21.8%最高，出版影音及資通訊業、不動產業亦均逾2成。另外，勞工反映，近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作占24.6%；接獲交辦且當下即執行工作者占5.1%，執行工作地點是回服務單位者占1.5%，在非服務單位執行占4.1%，其中後者平均每月實際執行工作時數為5.1小時。29.3%勞工表示近一年下班後從未接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等形式聯繫；另70.7%有接獲者，認為聯繫方式會造成困擾占10.9%，沒有造成困擾占59.7%。而去年調查，勞工希望服務單位提供工作與生活平衡措施以「福利措施」，包括婚喪年節禮金、子女就學補助、文康活動、員工旅遊、團體保險等占66%最高；其次為「優於法令給假」占47.2%，「彈性工作安排」占44.7%居第三。按職業別觀察，各職業別勞工均以希望提供「福利措施」最多；另較高技術層次民意代表／主管及經理人員、專業人員、技術員及助理專業人員，以及事務支援人員、服務及銷售工作人員希望提供「彈性工作安排」占比明顯高於其他職業。