美國攀岩傳奇霍諾德今（25）日挑戰徒手攀登台北101大樓，吸引各國觀眾關注。霍諾德全程節奏穩定，歷時1小時31分鐘時間，成功登上508公尺高塔頂，完成被視為「不可能任務」的壯舉。前總統蔡英文發文，霍諾德的鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣。蔡英文在臉書發文恭喜，表示經過無數日常準備與專業的嚴謹評估，霍諾德終於達成這項創舉。在這一個多小時的直播中，無論是透過螢幕觀看的全球觀眾，或是在現場為他加油的台灣人，大家都屏住呼吸，與他一同經歷每個關鍵時刻。她強調，這不只是一場極限運動的挑戰，更讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮，看見台灣願意與國際連結、與世界分享的熱情與自信。蔡英文感謝台灣人民的熱情支持，也感謝辛苦的直播團隊、台北101董事長賈永婕與團隊，以及台北市政府共同促成這一刻的實現。貼文引發熱烈迴響，網友留言「台灣永遠值得被世界看見」、「讓世界再次看見台灣」、「台灣不只有晶片，更有美景、建設和秩序！」、「2026 年初就這麼刺激又感動，真是個不錯的開始。」