美國1月時對委內瑞拉發動軍事行動，捉拿該國總統馬杜洛及其妻子，當時還傳出，美軍曾動用不知名的「聲波武器」，造成讓委國士兵當場跪倒、流鼻血甚至吐血。美國總統川普（Donald Trump）近日接受紐約郵報訪問時，證實這種被稱為「干擾者」的武器存在。根據紐約郵報報導，川普接受採訪時聲稱，美軍直升機在1月3日對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動突襲並逮捕馬杜洛夫婦時，這件神祕武器讓「敵方的設備全部失效」，且美方在行動中未損一兵一卒。川普在專訪中透露，這項武器被稱為「干擾者」（Discombobulator），他後續補充稱：「我不被允許談論它，但我很想談。」當被問及，拜登政府曾採購一種脈衝能量武器且被懷疑與造成「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的武器類型相同時，川普談到這項秘密武器並表示，這項武器讓委國軍方無法發射購自俄羅斯和中國的火箭，「我們一出現，他們猛按按鈕，卻毫無反應。他們本來都準備好要對付我們了。目前外界對該武器所知甚少，但相關報導與來自委內瑞拉的現場描述吻合：馬杜洛的武裝衛隊當時紛紛跪倒在地，「鼻孔流血」且嘔吐鮮血。一名委內瑞拉守衛事後回憶稱：「突然間，我們所有的雷達系統在沒有任何解釋的情況下全部關閉。接著我們看到無數無人機在我們陣地上空飛行，我們完全不知該如何反應。」他表示，隨後出現了約8架直升機，載著大約20名美軍降落該區域。隨後，「干擾者」」直接瞄準了馬杜洛的守衛部隊。目擊者說道：「在那一刻，他們發射了某種東西，我不知道該如何形容。那就像是極其強烈的聲波，突然間我覺得我的腦袋快要從內部炸開了」，「我們所有人的鼻子都開始流血，有些人甚至吐血。我們倒在地上無法動彈。在那種聲波武器或者隨便稱呼它為什麼，讓我們連站都站不起來。」63歲的馬杜洛現已關押在紐約布魯克林聯邦監獄，等待毒品恐怖主義指控的審判，而他的前副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）目前擔任委內瑞拉代理總統。川普表示，這次行動未損失任何美軍，「我們跟新總統關係很好，她表現得很傑出。」