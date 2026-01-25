漢堡王（Burger King）放送月底省錢速食優惠！加碼「馬上吃堡優惠券」6大套餐下殺58折起。而超浮誇十層牛肉的犇牛堡也將限時回歸開賣；官方還推出Facebook臉書活動，合照完成指定任務就能抽獎回饋金、相當於免費吃一份。摩斯漢堡表示，LINE好友獨享優惠，微酵蒟蒻冰茶2杯99元、搭配超級大麥薑燒珍珠堡套餐119元。
漢堡王：下殺58折套餐優惠券加碼！十層牛肉堡開賣 一招免費吃
漢堡王表示，新春「馬上吃堡優惠券」加碼放送，即日起至2月9日，6大套餐下殺58折起。「經典漢堡6選1搭配4塊雞塊＋小薯條＋中飲料」四件組單人套餐129元起；推薦小華堡、雙層火烤牛肉堡、雙起士牛肉堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡。而且官網消費單筆滿299元、399元還送滿額禮。
漢堡王犇牛堡也回歸！超浮誇十層牛肉堡1月26日至2月8日，限時14天開賣，豪邁肉量最低三層起跳149元，分別夾入起士片、覆蓋酥脆培根，「十層犇牛堡」只要299元。期間購買任一款「犇牛堡」，拍下王冠手勢和漢堡合照，再到漢堡王臉書完成指定社群任務，即可參加「週抽$299回饋金」抽獎（共100位幸運得主）、相當於免費吃一份犇牛堡。
漢堡王「犇牛堡」3層到10層價格一次看！
◾️三犇牛肉堡：單點149元
◾️四犇牛肉堡：單點169元
◾️五犇牛肉堡：單點198元
◾️六犇牛肉堡：單點209元
◾️七犇牛肉堡：單點229元
◾️八犇牛肉堡：單點249元
◾️九犇牛肉堡：單點269元
◾️十犇牛肉堡：單點299元
摩斯漢堡：LINE好友獨享優惠！微酵蒟蒻冰茶2杯99元、套餐119元
摩斯漢堡表示，全新LINE好友獨享優惠，即日起至1月31日，推出微酵蒟蒻冰茶好康，到門市出示LINE優惠圖片，即可享有微酵白桃／青梅蒟蒻冰茶 任選「兩杯99元」、套餐「超級大麥薑燒珍珠堡＋微酵白桃／青梅蒟蒻冰茶」119元優惠。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡、漢堡王臉書
摩斯漢堡表示，全新LINE好友獨享優惠，即日起至1月31日，推出微酵蒟蒻冰茶好康，到門市出示LINE優惠圖片，即可享有微酵白桃／青梅蒟蒻冰茶 任選「兩杯99元」、套餐「超級大麥薑燒珍珠堡＋微酵白桃／青梅蒟蒻冰茶」119元優惠。