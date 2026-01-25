美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於今(25日)早完成徒手攀登台北101的壯舉，全程91分鐘無安全繩索攻頂，全球透過Netflix直播見證這歷史性一刻。霍諾德在攀登過程中，耳機一度訊號不佳，連線斷斷續續，也停下調整耳機。事實上，霍諾德曾透露，他在攀登時，通常會戴上耳機聆聽「工具樂隊（Tool）」的音樂以維持節奏。
在 Netflix 今早的《赤手獨攀台北101：直播》節目中，霍諾德耗時 1 小時 31 分鐘 34 秒，成功登頂 101 層樓高、1667 英尺（約 508 公尺）的台北 101，登頂後高舉雙手面向下朝著樓下觀眾揮手，且成為史上唯一在無繩索狀態下，在台北101塔頂端自拍的人類。
在徒手攀登台灣摩天大樓的第 58 分鐘左右，·霍諾德回報他的耳機沒電了，耳機的音樂伴奏也中斷，可看到霍諾德在平台停下，一度調整他的耳機。
根據霍諾德的故鄉沙加緬度的媒體《沙加緬度蜜蜂報》指出，對於一般的 Netflix 觀眾來說，看著霍諾德在沒有任何繩索或安全裝備的情況下攀爬，絕對是件心驚膽跳的事；但他很快回報，自己能聽到詹姆斯（執行製作 James Smith）的聲音，並告訴他「詹姆斯，你們要幫我把音樂放回來嗎？」
事實上，先前就有許多媒體及訪問提到，霍諾德在攀登時，喜歡聽「工具樂團」（Tool）的音樂。霍諾德也曾提到，他在攀登101時只會攜帶最基本的裝備，並戴上耳機聆聽Tool樂團的音樂以維持節奏。
霍諾德在攀登結束後的記者會上說，前幾天惡劣的天氣讓這次攀登大樓感覺更像是在攀岩， 由於天氣變化無常，又是下雨又是刮風，感覺就像是在進行一次登山探險。他也提到，自己今天的狀態絕佳，但你不可能每次訓練都保持這種狀態，因為有時會很累，或其他因素影響，但他仍然很享受這整個過程。
