民進黨2026年台北市長布局進度緩慢，黨內多位指標性人物如立委王世堅、吳思瑤、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人，都被外界頻頻點名，但皆展現極低意願。其中，曾任民進黨秘書長的林右昌今（25）日再度遭到媒體追問，他明確重申，對於參選台北市長「個人沒有任何規劃跟打算」，目前重心在於掌握國際情勢，為台灣未來進行戰略思考。林右昌透露，近期他密集前往美國達拉斯、奧斯丁與鳳凰城等科技產業前線參訪，甚至考察以色列，並一度考慮前往烏克蘭，深入理解全球變動。他認為，關於市長人選的產生，民進黨中央與選對會必然會進行全盤且完整的策略規劃，並呼籲外界給予黨部更多時間與空間，相信最終定能提出具備遠景且符合市民期待的優秀人選。即便面對媒體多次追問，若未來面臨黨內徵詢或徵召時是否會承擔責任，林右昌仍一貫維持保守態度，堅持「已回答過多次」且「無個人規劃」的立場。與此同時，另一熱門人選鄭麗君，雖然也多次公開否定參選意向，但在呼聲依然居高不下，黨內多位人選採取觀望或婉拒態度，民進黨在北市的排兵布陣持續膠著。