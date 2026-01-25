我是廣告 請繼續往下閱讀

生成式AI浪潮推升雲端算力需求，雲端服務供應商擴大GPU佈局，也同步加快自研AI ASIC腳步，具SoC設計、先進製程與系統整合能力的聯發科，被視為台廠中最有機會切入並受惠此一趨勢的關鍵，陸續獲內外資點讚、齊升目標價，另外，傳出聯發科與輝達攜手的N1系列處理器本季將正式亮相，引發市場想像。23日聯發科股價直奔1630元漲停，改寫新高，超越美系外資先前給出的1588元目標價，躍居盤面最強勢權值股，市值來到新台幣2.61兆元，較22日大增約2300億元。美系外資在雲端半導體產業報告中指出，受美國與中國雲端需求同步升溫帶動，雲端半導體晶片供需結構正快速轉緊，預期最快自2026年起，相關晶片價格將出現二位數調升空間，台系供應鏈中，聯發科與信驊為最具受惠潛力的兩大指標，並給予聯發科「優於大盤」評級，目標價1588元。另一家外資則認為，聯發科TPU業務能見度持續提升，預期2026年AI相關營收可望達10億美元，隨營運槓桿放大，TPU於2027年對獲利貢獻度將拉升至約40%，因此將投資評等上調至「買進」，目標價上看1800元。有券商看法更為積極，指出聯發科與Google合作關係緊密，AI ASIC業務成長性被市場低估，預估聯發科2025年ASIC營收可達17億美元，2027年更上看80億美元，分別貢獻EPS約6.5元、31元；在整體獲利結構轉變下，聯發科股價已逐漸與傳統手機業務年增率脫鉤，轉向反映AI基礎設施供應商的定位。以2027年EPS 95.2元及25倍本益比推算，將聯發科目標價上修至2000元。聯發科則指出，隨AI伺服器與高效能運算需求快速升溫，整體AI ASIC市場規模至少達500億美元，公司已完成首顆與美系CSP客戶合作的AI ASIC專案Tape-out，預期2026年企業級ASIC營收可突破10億美元，並積極爭取更多新專案，目標2027年營收達數十億美元，市占率挑戰10~15%以上，成為中長期成長動能。此外，根據外媒報導，市場高度關注的輝達與聯發科合作計畫時程逐步明朗，雙方聯手開發、鎖定Windows on Arm架構的N1系列處理器，預計將於第一季正式亮相，象徵輝達正式切入高階PC市場，也替聯發科SoC設計實力再添想像空間。報導並指出，輝達已著手規劃後續N2系列產品，顯示雙方合作具長線布局意涵，成為聯發科另一項潛在成長引擎。